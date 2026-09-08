Kulturní centrum MIZA v Moravské Třebové má stát půl miliardy korun

Vedení Moravské Třebové na Svitavsku připravilo podklady k dalším etapám výstavby Kulturního centra MIZA. Má vzniknout v bývalém areálu mlékárny Miltra, který město koupilo. Náklady na další tři etapy se odhadují na více než půl miliardy korun. O pokračování projektu rozhodne až nové zastupitelstvo, řekl ČTK starosta Pavel Charvát (ODS). V areálu bývalé mlékárny začalo bourání starých budov, na jejichž místě vznikne parkoviště, a stavba nového vodojemu.
Pro stavbu má město hotovou projektovou dokumentaci. V první etapě by mělo vzniknout kulturní centrum za odhadovaných 359 milionů korun s DPH. Druhá etapa počítá s kinem za 65 milionů korun, třetí s knihovnou za 75 milionů korun. K tomu přistupuje dalších 30 milionů vedlejších nákladů včetně schodiště na vyhlídku na komíně. Nezanedbatelné by byly i provozní náklady, zhruba čtyři miliony korun ročně. Město by rádo na projekt získalo dotaci z programu regenerace brownfieldů v novém programovacím období Evropské unie. Zhruba polovinu nákladů by pokryl úvěr.
Moravská Třebová, která letos hospodaří s rozpočtem s výdaji 527 milionů korun, postrádá plnohodnotný sál, který by odpovídal moderním standardům. "Kulturní život se odehrává v provizorních prostorech s technickými omezeními, kvůli čemuž musí obyvatelé, školy i spolky za řadou akcí dojíždět jinam. Multifunkční prostor MIZA tuto situaci změní. Vznikne moderní víceúčelové centrum, které dokáže reagovat na různé potřeby, od velkých koncertů, profesionálních divadel a plesů až po odborné konference, přednášky a komunitní workshopy," uvedla radnice ve zprávě zastupitelům o připravenosti projektu. Kulturní centrum bude tvořit prostor v hlavní výrobní hale s pilovou střechou.
Díky kvalitní akustice a technickému vybavení by bylo možné do města přivést produkce, pro které dosud nebyly vhodné podmínky. Zásadní roli by mělo mít centrum MIZA v životě dětí a mládeže. Školy by získaly prostor pro své akademie a slavnosti, zatímco místní spolky by mohly fungovat celoročně bez ohledu na počasí. Vzniklo by i propojení aktivit s moderní knihovnou a rodinným centrem. Výjimečným prvkem projektu má být rezidenční zázemí, které umožní umělcům v Moravské Třebové tvořit a zkoušet nové projekty.
Areál bývalé mlékárny Miltra o rozloze jednoho hektaru v Jiráskově ulici město v roce 2020 koupilo za 11 milionů korun. Je v blízkosti centra a přiléhá k parku u městského muzea.