Majitelka zvířete kontaktovala hasiče v pondělí kolem desáté hodiny dopoledne s žádostí o pomoc. Kůň uvázl v bahně a nedařilo se mu vstát. Po příjezdu hasičů ležel nehybně na boku a byl celý zablácený.
„Byl zapadlý v bahně a vlastními silami by se postavit nezvládl. Žádné takto těžké zvíře se z kluzkého terénu samo postavit nezvládne,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
K zásahu byl přivolán i veterinář, který si zvíře později převzal do péče.
Hasiči koně pomocí popruhů a jeřábu nadzvedli a pomohli mu vstát. „Po zvednutí jsme ho ještě chvíli ponechali v popruzích, aby se mohl vzpamatovat,“ doplnila Pipiš.
