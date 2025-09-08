Nechtěl deset tisíc, čtyřicet už vůbec. Poctivý obchodník podruhé odmítl nálezné

Minulý týden našel obchodník na pultu své prodejny na třídě Míru v Pardubicích obálku. Uvnitř bylo rovných sto tisíc korun. Bez zaváhání kontaktoval strážníky, kteří podle dokladů uvnitř dohledali majitelku. Seniorce vrátili během hodiny její vybrané úspory zpět.
Poctivý muž odmítl i desetiprocentní odměnu garantovanou zákonem, tedy rovných deset tisíc korun. Jediné, co strážníkům dovolil, bylo sdělit seniorce jeho jméno. Zdálo se, že tím příběh ztracené obálky končí a Pardubice mají důkaz, že poctivost není jen prázdné slovo. Jenže příběh měl pokračování. A to pořádně nečekané.
Překvapením nejen pro obchodníka bylo, když se obálka s tučnou sumou ve stejné prodejně objevila o pár dní později znovu. Tentokrát se však nejednalo o obálku, kterou zde omylem někdo zapomněl. Seniorka se totiž po pár dnech do obchodu vrátila, nikoliv ale za účelem nákupu, nýbrž aby poděkovala muži za jeho poctivý přístup, a to velmi štědře. Obálku položila na pult a beze slova odešla.
Stálo na ní jméno nálezce, které jí před několika dny sdělili strážníci městské policie. Uvnitř se ukrývalo rovných čtyřicet tisíc korun a vzkaz se slovy díků. Ani tentokrát však nálezce nehodlal své rozhodnutí o odmítnutí odměny měnit a kontaktoval strážníky, aby seniorce obálku s odměnou opět vrátili.
„I tentokrát jsme šlechetnou prosbu nálezci splnili a obálku s penězi seniorce vrátili. Doufáme, že třetí výměna obálek v Pardubicích už nebude nutná,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Podle něj se jedná o naprosto kuriózní případ, jaký za jeho kariéru ještě nezažil. „Osobně jsem se za nálezcem dostavil, abych ho požádal o vyjádření k celé této neobvyklé situaci. On ale vyjádření i jakoukoliv medializaci odmítl,“ dodal.