Kvůli nehodě osobního auta byl dnes na více než hodinu uzavřen úsek dálnice D35 mezi exitem 139 Rokytno a 144 Časy ve směru na Olomouc. Při havárii se nikdo nezranil. Provoz byl obnoven kolem 12:00, řekla ČTK mluvčí krajské policie Dita Holečková.
Auto podle mluvčí narazilo do svodidel. Protože se v úseku pracuje na silnici, byla část dálnice uzavřena. Policisté dopravu odkláněli u Rokytna na Pardubicku.
Příčiny nehody policie vyšetřuje. Podle mluvčího krajské záchranné služby Josefa Strašíka nebyl nikdo zraněn.