Kvůli požáru bytového domu v Jevíčku hasiči ve středu evakuovali 22 lidí

Z bytového domu v Jevíčku na Svitavsku museli hasiči ve středu navečer evakuovat kvůli požáru 22 lidí. Hořelo v kotelně budovy se 34 byty. Dva obyvatelé se nadýchali zplodin hoření a převzala si je zdravotnická záchranná služba, uvedla dnes mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Hasiči zjistili, že hoří plastové potrubí v prostoru mezi plynovými rozvody a elektroinstalací. "Z celkového počtu 34 bytů bylo evakuováno 22 osob. Část obyvatel zůstala po dobu zásahu na balkonech, protože jejich byty nebyly požárem ani zplodinami hoření bezprostředně ohroženy," uvedla Pipiš.
Požár hasiči lokalizovali za necelou půlhodinu, zcela zlikvidovali za dalších 20 minut. Příčina a výše škody se zatím vyšetřují.