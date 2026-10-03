Kvůli srážce vlaku s člověkem na Pardubicku stál přes hodinu koridor na Moravu

Rychlík Metropolitan dnes po 15:00 mezi stanicemi Kostěnice a Moravany na Pardubicku srazil a usmrtil člověka. Nehoda na více než hodinu zastavila dopravu na hlavním železničním koridoru mezi Čechami a Moravou. Později vlaky začaly úsekem jezdit omezenou rychlostí po jedné koleji. ČTK to zjistila u policie, Českých drah a Správy železnic.
České dráhy rychlíky mezi Prahou a Brnem přesměrovaly odklonem přes Havlíčkův Brod. Nezastavovaly tak v Pardubicích a v České Třebové. Pro regionální dopravu České dráhy mezi Kostěnicemi a Moravany zavedly náhradní dopravu autobusy, cestující museli počítat se zpožděním deset až 15 minut.
Okolnosti nehody policie vyšetřuje, uvedla pro ČTK mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.