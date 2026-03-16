Labutě si z výšky pletou silnici s řekou, říká záchranář

Písník u Stéblové na Pardubicku se dnes stal domovem 13 mladých labutí. Vypustili je tam záchranáři, kteří jim pomohli zotavit se ze zranění. Ptáci se často nedokážou orientovat v prostředí ovlivněném lidskou činností a přicházejí kvůli tomu k úrazu. ČTK to řekl Milan Oppa ze Záchranné stanice Pasíčka.
"Vypustili jsme největší skupinku v naší historii. Další labutě máme v léčení. Od loňského léta a podzimu se nám jich dostalo do péče opravdu hodně, asi 30," řekl Oppa.
Labutě budou žít na velkém písníku, kde by měly mít klid, protože je hodně zarostlý a není k němu moc přístup. Pokud tam žije další labutí populace, plocha je pro všechny dost velká, řekl Oppa. Labutě jsou mladé, jde o loňská mláďata, až na jednu čistě bílou byla částečně hnědá a ještě nepřepeřená.
Všechny vypuštěné labutě doplatily na to, že žily na stanovištích blízko lidí. U Litomyšle na Svitavsku se například pět mladých labutí vydalo na silnici. Rodiče je opustili a mladí ptáci nevěděli, kam jít. Na silnici je srazilo auto, jedna labuť nepřežila, ostatní se podařilo zachránit.
"Rodiče je opustili kvůli dlouhodobému stresu. Stává se to, když je v jejich lokalitě dlouhodobý ruch. Třeba kolem jezdí těžká technika. Vždycky to bývá vlivem člověka. Mláďata se vydala přes pole, došla na silnici, kde je řidič trefil," řekl Oppa.
Dalším opuštěným labutím, které ještě neuměly létat, hrozila smrt hladem a vysílením. Seděly na okraji obce ve sněhu a už nemohly dál. Jiná mláďata zase pokousal pes. Méně obvyklé je, že labuť zamrzne na řece.
"Zpravidla bývá, že labuť na ledě sedí, když se k ní dostáváte, tři metry před vámi se zvedne a popojde. To naštve. Tohle ale byla labuť na přítoku do rybníka, lebedila si na vodě. Ale najednou bylo minus 20 a ona, jak byla nacucnutá vodou, tak nohou a částí křídla přimrzla," řekl Oppa.
Pro labutě bývají lidské stavby matoucí. Před několika lety přistály u Zámrsku na Orlickoústecku na silnici I/35. "Štrádovaly si to po silnici, protože seshora vypadá jako řeka. Naštěstí se jim nic nestalo. Teď už je tam postavený kruháč," řekl Oppa.
Pokud zranění labutí není fatální, záchranáři je léčí. "U nás jsou nezbytně nutnou dobu. Krmíme je bezkontaktně, aby si nezvykly na lidi. Jakmile je to možné, jdou do rehabilitačních voliér, kde mají vodní plochy. Účelem je co nejvíc zvířat dát dokupy a vypustit do volné přírody," řekl Oppa.
Labutí páry mohou mít i šest mláďat, ale dospělosti se dožijí třeba jen dvě. Většina zahyne kvůli lidské činnosti, protože je srazilo auto, jiná například narazila do elektrického kabelu, který vedl z domu. Spadla na zem a zlomila si vaz. "Byli mezi nimi i jedinci, co zůstali v bahně ve vypuštěném rybníku. Byly tak nacucané bahnem, že se nemohly zvednout, bahno měly i v zobáku. Nešlo jim pomoct," řekl Oppa.