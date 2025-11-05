Během večera zazní známé písně v novém aranžmá i zcela nové skladby, a chybět nebude ani společná část programu, v níž se propojí osobité hudební světy obou kapel.
Vstupenky je možné zakoupit online na webových stránkách centra za 990 korun.
Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.
Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...
Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...
Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....
Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!
Rada hlavního města na svém zasedání schválila návrh na zpracování Koncepce přístupnosti veřejných toalet. Na základě analytické části, která shromáždila zkušenosti i z jiných měst, tak Institut...
Na deset miliard korun přijdou opatření, která se projeví na silnicích Kraje Vysočina v souvislosti se stavbou dvou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně. Vzniknou nové obchvaty, přestaví se...
Zářijový plán dosluhujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka – vytvořit z nemocnic FN Motol a Na Homolce jeden celek – získává konkrétnější podobu. Sice zatím formálně, ale nic nenasvědčuje...
Víte, jaké listopadové zvyky dodržovali naši předkové a jaké osobnosti se vážou k listopadovým svátkům?
Páteční večer 7. listopadu bude od 19:00 patřit výjimečnému hudebnímu setkání v Kulturním centru Lanškroun. V rámci společného koncertu vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a sourozenci Hana a Petr...
Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...
Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...
Radní Pardubic schválili dotaci 70 tisíc korun organizaci Bethany – dům pomoci, která sídlí na třídě Míru.