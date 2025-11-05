Hradišťan a Javory Beat na společném pódiu

  7:14
Páteční večer 7. listopadu bude od 19:00 patřit výjimečnému hudebnímu setkání v Kulturním centru Lanškroun. V rámci společného koncertu vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a sourozenci Hana a Petr Ulrychovi se svou skupinou Javory Beat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Během večera zazní známé písně v novém aranžmá i zcela nové skladby, a chybět nebude ani společná část programu, v níž se propojí osobité hudební světy obou kapel.

Vstupenky je možné zakoupit online na webových stránkách centra za 990 korun.

