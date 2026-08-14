Lanškroun kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod

Městský úřad Lanškroun zakázal kvůli dlouhotrvajícímu suchu a velmi nízkým průtokům odběr povrchových vod pomocí technických zařízení. Opatření se týká všech vodních toků a vodních ploch, které jsou z nich napájeny, na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Lanškroun. Lidé mají zakázáno odebírat vodu například čerpadly nebo trkači.
"V praxi tedy není možné tímto způsobem čerpat vodu například pro zalévání zahrad a další soukromé využití," uvedla radnice. Zákaz se vztahuje na všechny vodní toky, nejen na vybrané nebo nejvíce vyschlé, a je vydán na dobu neurčitou.
Na území ORP Lanškroun jde například o Moravskou Sázavu, Sázavský potok, Kalný potok, Ostrovský potok, Vraní potok, Hadí potok, Zadní potok, Třešňovský potok, Lukovský potok, Anenský potok, Trpík, Rudoltičku, Rybniční potok, Květnou, Červený potok, Lubnický potok, Hraniční potok, Tateničku, Březnou, Čermnou, Bájský potok, Doubravku (Bobravku), Tisecký potok nebo Bystřec a jejich přítoky. Zákaz se vztahuje také na všechny nádrže a rybníky z nich napájené. Opatření se vztahuje mimo jiné také přímo na katastrální území Lanškroun a městských částí Dolní Třešňovec a Horní Třešňovec a na další katastrální území v rámci ORP.
Zákaz neplatí pro některé vodárenské podniky nebo zemědělská družstva, musejí ale dodržet podmínky platného povolení k nakládání s vodami. Úřad je ale vyzval k maximálně hospodárnému využívání vody a k omezení odběru pouze na nezbytný rozsah výrobního procesu.