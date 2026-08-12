Lanškroun má hotovou novou architektonickou studii rozšíření Domova pro seniory

Lanškroun na Orlickoústecku má hotovou novou architektonickou studii rozšíření Domova pro seniory. Respektuje původní architektonický návrh budovy a zároveň umožňuje pokračovat v přípravě projektu. S dřívější podobou nesouhlasil architekt, který navrhl původní budovu Sociálních služeb Lanškroun. Město veřejnosti představuje první vizualizace navrhovaného řešení. Studie bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
Navrhovaná přístavba rozšíří kapacitu Domova pro seniory a zároveň přinese nové prostory pro poskytování sociálních služeb. Součástí návrhu je také pronajímatelný prostor pro rehabilitační služby, terapeutická zahrada i moderní energeticky úsporné technologie.
Nový objekt je navržen mezi současnou budovou a trafostanicí tak, aby citlivě navázal na původní architektonické řešení a zachoval charakter celého areálu. Dominantním prvkem návrhu je centrální atrium, které propojí jednotlivá podlaží a přivede do budovy více denního světla i zeleně.
Návrh počítá s vybudováním 30 nových lůžek Domova pro seniory, osmi lůžek odlehčovací služby a šesti městských bytů v nejvyšším podlaží budovy. Rozšíření zvýší kapacitu zařízení a zároveň zlepší podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb i každodenní péči o seniory.
Novou architektonickou studii zpracovalo studio Čtyřstěn architekti, které patří mezi přední české architektonické kanceláře. Je mimo jiné autorem Domu pro Julii, prvního dětského hospice v České republice. Za projekt získalo Českou cenu za architekturu, Cenu veřejnosti i Cenu předsedy Senátu Parlamentu České republiky. Na přípravě návrhu se podílel také Domov pro seniory v Lanškrouně.
Poptávka po pobytových sociálních službách podle starosty Radima Vetchého (Lanškrounské fórum) dlouhodobě roste. Sociální služby Lanškroun mají 53 lůžek v domově se zvláštním režimem, tedy pro klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence, v domově pro seniory 25 lůžek, v odlehčovací službě pět lůžek.