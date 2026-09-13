Lanškrounské muzeum připomene výročí krajináře Karla Komínka

Muzeum v Lanškrouně na Orlickoústecku připomene sté výročí narození malíře Karla Komínka. Umělec patřil k výrazným představitelům neprofesionální realistické krajinomalby druhé poloviny minulého století. Výstava jeho děl začne v sobotu 26. září. ČTK to řekl vedoucí muzea Jaroslav Čada.
"Komínek sám sebe označoval za bytostného krajináře. Ve svých obrazech zachycoval především krajinu Čáslavska, Lanškrounska, Prahy i dalších míst, která důvěrně znal. Vedle krajinomaleb vytvářel také květinová zátiší a kresby historických staveb, chalup či hospodářských usedlostí," řekl Čada. Komínkova díla tak mají nejen uměleckou, ale i dokumentární hodnotu, dodal.
Komínek se narodil v roce 1926 v Čáslavi a zemřel v roce 2018. Malování se věnoval od 50. let minulého století, přestože jeho profesní život byl spojen především s technikou. Vystudoval elektrotechniku a od roku 1954 pracoval v lanškrounském závodě Tesla. K malířství ho přivedl mimo jiné hluboký vztah k přírodě, který si vytvořil v dětství v rodině hajného.
"Významnou roli v jeho uměleckém vývoji sehrál lanškrounský výtvarný kroužek vedený profesorem Vlastimilem Novákem. Zde rozvíjel svůj talent společně s dalšími regionálními výtvarníky a utvářel svůj charakteristický realistický styl, kterému zůstal věrný po celý život," řekl Čada.
Komínek namaloval za svůj život více než 800 obrazů, své práce dlouho veřejně téměř nevystavoval. První rozsáhlá retrospektivní výstava jeho tvorby se v lanškrounském muzeu konala v roce 2008. Současná výstava navazuje na tuto prezentaci a představí také významnou část děl, která muzeum získalo loni od autorových dědiců.