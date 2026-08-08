Lanškrounský zámek zpřístupní konírnu vozíčkářům

Zámek v Lanškrouně na Orlickoústecku do podzimu zpřístupní lidem s omezenou pohyblivostí také konírnu, která je v zámeckém areálu. Instaluje tam schodišťovou plošinu. ČTK to řekla vedoucí městského odboru majetku a investic Marie Heinrichová. Hlavní zámecká budova je bezbariérově upravená více než deset let. Konírna dosud nebyla.
"Bude tam jedna napevno instalovaná plošina, která vyveze imobilní návštěvníky do patra. A pak budeme mít jednu mobilní plošinu, která se dá přenášet, ta se pořídí ke schodům, které jsou v přízemí při vstupu do budovy a do jedné výstavní místnosti. Náklady jsou okolo 600.000 korun," uvedla Heinrichová.
V patře konírny lanškrounského zámku je expozice věnovaná životu a dílu dirigenta a skladatele Jindřicha Pravečka a medailéra Zdeňka Kolářského. Přístupná je zatím pouze po schodech. "Pokud přišel návštěvník na vozíku, řešili jsme to tak, že jsme ho do prvního patra vynesli. Těch případů ale nebylo tolik," řekl vedoucí muzea Jaroslav Čada.
Lanškrounský zámek patří k nejvýznamnějším historickým památkám města. Renesanční stavba vznikla ve druhé polovině 16. století přestavbou původního augustiniánského kláštera a dnes slouží jako kulturní a společenské centrum.
Budova zámku je bezbariérově přístupná od roku 2014, kdy město dokončilo instalaci výtahu. Zařízení propojuje přízemí s patrem, kde je muzeum a společenský sál. Výtah s vlastním záložním zdrojem slouží nejenom handicapovaným návštěvníkům, ale také Kulturnímu centru Lanškroun k přepravě těžké divadelní techniky.
"Díky výtahu jsou části zámku přístupné. Například stálou expozici historie města a okolí dokážeme zpřístupnit i lidem na vozíku, i když vede k ní poměrně prudké točité schodiště. Využíváme k tomu jiný vstup, kterým návštěvníky běžně nevodíme, a člověka tak výtahem dopravíme až přímo do expozice," řekl Čada.