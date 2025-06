První návštěvníci mohli v pondělí vidět zrestaurovanou jídelnu v Larischově vile v Pardubicích, v jejímž sklepení za druhé světové války čekali obyvatelé vypálené osady Ležáky na smrt. Úspěšná obnova budovy pod vedením legionářů může pokračovat. Pardubický kraj oznámil, že nenašel při kontrole žádné chyby při využívání dotace.

Kvůli kauze Fakultní nemocnice Motol, v níž policie obvinila 18 lidí, se vedení Pardubického kraje letos v únoru rozhodlo prověřit dotace pro obnovu Larischovy vily. Kraj přispěl už 40 miliony na opravy Československé obci legionářské, jejímž předsedou byl klíčový aktér kauzy zakázek v motolské nemocnici Pavel Budinský. Ten zůstává ve vazbě, legionáři mu zrušili členství.

„Kontrolní skupina prověřovala čerpaní dotací poskytnutých z rozpočtu Pardubického kraje na celkem čtyři projekty s termíny použití dotace v letech 2020 až 2022. Nedostatky nebyly shledány,“ uvedl předseda finančního výboru krajského zastupitelstva Oldřich Jedlička (ANO).

Legionáři získali památku v roce 2014 a od té doby ji postupně opravují. Hotové je sklepení, kde se konají pietní akty, u vily je i venkovní místo pro piety. Nyní byla zpřístupněna jídelna, která má kruhový půdorys. Stane se z ní společenská místnost. Z původního dřevěného obložení se podařilo zachovat asi 40 procent. Smrkový strop je původní.

„Když vilu ještě vlastnila Tesla, nechala strop sundat, protože tam zatékalo. Truhlář chtěl zaplatit za práci, nic mu nedali. Tak strop odvezl na Vysočinu a tam to dlouho stálo u jeho chalupy přikryté plachtou. Strop se nám podařilo dohledat,“ řekl František Bobek z Československé obce legionářské.

Práce na opravách Larischovy vily potrvají do jara 2027. Postupují nyní rychleji díky dotacím, které se legionářům v posledních letech podařilo získat. Celkové výdaje za stavební práce dosáhnou 132 milionů korun. V tom ještě nejsou započítané expozice.

„Další místnosti se budou dokončovat souběžně. Koncem příštího roku by se už mělo finišovat a někdy na jaře 2027 by měl být celý zámeček stavebně opravený do původní podoby. Pak budeme mít do roku 2028 čas na vytvoření expozic. Už vilu opravujeme více než deset let,“ řekl Bobek.

Pardubický kraj upozornil, že kontrola využití některých dotací ze strany legionářů se teprve chystá. „Nebyly kontrolovány projekty, které jsou ještě v běhu, to znamená tam, kde neproběhlo vyúčtování,“ uvedl Jedlička.

Novorenesanční vilu z roku 1885 si nechal postavit Jiří Larisch-Mönich, potomek uhlobaronského rodu. V době německé okupace vilu vlastnil policejní pluk z Kolína. Němci v ní v roce 1942 za heydrichiády věznili, vyslýchali a na nedalekém popravišti zavraždili obyvatele obce Ležáky a další vlastence. Národní kulturní památkou je objekt od roku 2019.

Vila zažila několik majitelů. Předposledním byla společnost Foxconn. O její záchranu se od roku 2011 snažil spolek Zámeček, který neúspěšně jednal s městem. Nakonec oslovil legionáře, kteří vilu koncem roku 2014 získali bezplatně právě od Foxconnu.