Pardubický kraj kvůli korupční kauze Motol prověří dotaci pro Larischovu vilu

Československá obec legionářská patří k velmi úspěšným žadatelům o krajské dotace. Pardubický kraj jí postupně přispěl částkou 40 milionů korun na opravu Larischovy vily, v jejímž sklepení za druhé světové války čekali obyvatelé vypálené osady Ležáky na smrt na nedalekém popravišti. Kraj nyní chce způsob využití dotací zkontrolovat.

Hejtman Martin Netolický to v úterý na jednání krajského zastupitelstva zdůvodnil tím, že předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský patří mezi obviněné v kauze nemocnice Motol.

Budinský pracuje v Motole jako provozně technický náměstek a podle policie přijal od zástupce firmy Geosan mnohamilionový úplatek.

„Chceme si být jisti, že je vše v pořádku,“ uvedl Netolický. Přesný způsob kontroly ještě kraj bude zvažovat. „Je to správný postup,“ řekla předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči Magda Křivanová.

Vila, kterou v roce 1885 postavil významný architekt František Schmoranz pro hraběte Larische, je od roku 2009 kulturní památkou, o deset let později byla povýšena na národní kulturní památku. Československá obec legionářská ji získala v roce 2015 od společnosti Foxconn za symbolickou korunu a ve velmi špatném stavu. Její opravy jsou závislé na dotacích od státu i kraje.

Pardubický kraj začal podporovat opravu vily v roce 2016, kdy pomohl záchraně objektu z dnešního pohledu drobnějšími částkami na sanaci dřevomorkou napadeného dřeva. Do tří let by ve vile mělo vzniknout plnohodnotné muzeum.

Obhájce Josef Monsport ke korupční kauze FN Motol (26. 2. 2025)