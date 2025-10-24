Vtipálci dál vypínají eskalátory na lávce, dohled nad ní budou mít strážníci

Autor: rl, ČTK
  10:22aktualizováno  10:22
Pardubickému magistrátu došla trpělivost se šprýmaři, kteří nouzovým tlačítkem často několikrát za den vypínají eskalátory na lávce přes železniční koridor. Po dohodě města se Správou železnic bude mít ke kamerovým záznamům z lávky přístup brzy i městská policie.

Lávka přes železniční koridor v Pardubicích slouží už skoro rok a půl, přesto hlavně eskalátory ze tří nástupišť nefungují zcela podle původních představ. Na vině však není žádná závada, kvůli které jsou pojízdné schody často mimo provoz, ale hloupá klukovina. Pravidelně totiž někdo zneužívá tlačítka STOP, které slouží k nouzovému vypínání eskalátorů.

Modernizovaný železniční uzel Pardubice (31. května 2024)
Modernizovaný železniční uzel Pardubice (31. května 2024)
Modernizovaný železniční uzel Pardubice (31. května 2024)
Modernizovaný železniční uzel Pardubice (31. května 2024)
6 fotografií

Problém je to zejména pro starší obyvatele, kteří musí zdolat lávku po svých. Poté, co Správa železnic (SŽ) předala lávku městu, musí k nepojízdným schodům jezdit revizní technik dopravního podniku a schody znovu spustit.

„Dostali jsme za domácí úkol řešit, když někdo vypne jezdící schody, my je tam jezdíme zapínat několikrát do týdne, někdy i několikrát denně. Když jde nějaký chytrák okolo, vidí červené tlačítko, tak do něj šťouchne,“ řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Informace o nepojízdných eskalátorech železničáři směřují na linku dopravního podniku, před převodem do majetku města je spouštěli sami.

Eskalátory vedoucí na novou lávku věčně vypínají vtipálci, SŽ řeší i další vady

Eskalátory jsou sice pod dohledem kamer, ovšem přístup k nim mají pouze železničáři. To se však nyní změní. Dohled nad lávkou budou mít pardubičtí strážníci, kteří mohou na situaci daleko rychleji reagovat.

„Uvidíme v reálném čase, kdo tlačítka mačká. Teď je vidí Správa železnic, které je to v podstatě jedno, protože lávka už patří městu. Jednáme se Správou železnic o předání kamer do majetku města, městská policie je bude spravovat. Příští týden máme domluvené setkání a budeme řešit podrobnosti,“ řekl náměstek pro vnitřní záležitosti městské policie Petr Kvaš.

Podle mluvčího SŽ Dušana Gavendy probíhá se zástupci Pardubic jednání o vydefinování podmínek odpojení kamer ze sítě SŽ. „Tedy kam budou poté napojeny, jak bude potřeba upravit kabely, napájení a podobně. Na dalším jednání naplánovaném na listopad už bychom si s městem měli odsouhlasit všechny další kroky včetně konkrétních termínů a souběžně s tím je potřeba zajistit výjimku pro převod příslušného majetku během udržitelnosti projektu,“ řekl Gavenda.

Kvůli bezpečnosti musí eskalátory nouzové tlačítko mít, aby je bylo možné zastavit třeba v případě pádu cestujícího nebo v jiné závažné situaci. Zneužití obecně prospěšného zařízení je jinak trestáno zákonem.

Pardubice se baví lávkou pod sněhem. Krytá běžkařská dráha? Super, píší lidé

Dopravní podnik se kromě eskalátorů stará o výtahové šachty. O další úklid pečují Služby města Pardubic. Na lávku se dá dostat po schodech i výtahem a jezdí po ní často cyklisté. Zastupitel Karel Hass (ODS) proto navrhoval, aby lidé museli sesednout z kola a vedli ho. Hrozí podle něj, že jedoucí člověk srazí chodce. Upozornil, že od smyků jsou vidět na lávce černé šmouhy.

„Když někdo jede rozumně a nesmykuje tam, chová se k lidem ohleduplně, tak to asi není problém. Je otázkou, jestli by byl zákaz jízdy na kole vynutitelný a jestli by přispěl k bezpečnosti,“ dodal Kvaš.

Červená lávka stála 300 milionů korun, měří 290 metrů. Na obou stranách je opatřena výtahem i schody. Z ní vedou tři ramena s jezdícími schody, aby lidé měli přístup na nástupiště. Boční části lávky jsou vyplněné mříží, díky tomu je výhled na kolejiště. V zimě někdy pochozí část namrzá nebo je zasněžená.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 24. října 2025  10:02

Melantrichova ulice

Turisté s trdelníky na Starém Městě v Melantrichově ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Rytířská ulice

Holubi na Starém Městě v Rytířské ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Na Můstku

Holubi na Starém Městě v ulici Na Můstku.

vydáno 24. října 2025  10:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Staroměstské náměstí

Plynové ohřívače na Staroměstském náměstí.

vydáno 24. října 2025  10:01

V rámci tradiční školní akce Duch(k)ování proběhla v letňanské základní škole generála Františka Fajtla DFC ve čtvrtek 23. října 2025 i soutěž o nejoriginálnější dýni.

vydáno 24. října 2025  10:01

Čtvrteční požár seníku na Jihlavsku způsobil jedenáctimilionovou škodu

Hasiči museli ve čtvrtek večer vyjíždět k požáru velkokapacitního seníku v Dušejově na Jihlavsku. Odhadnutá škoda je 11 milionů korun. Příčinu požáru, u...

24. října 2025  8:27,  aktualizováno  8:27

Kostel svatého Václava na Smíchově

vydáno 24. října 2025

Zda bude toto poslední koloběžka v Praze jako hlavním městě bude skutečně záležet na mnoha okolnostech než jen na přání zastupitelů.

vydáno 24. října 2025

Vystoupili jsme jako každý den ráno z tramvaje (cesta do školy a do práce)... A místo pohledu dolů na chodník (jako vždy), zvedneme oči...nesmí se na ní ukazovat...
Byl to mžik...po pár sekundách...

vydáno 24. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

Dva týdny si řidiči zvykají, že při cestách z Rokycan na severní Rokycansko už nemusejí jezdit přes Osek nebo Litohlavy, ale mohou jet po nové silnici, která obě obce míjí. Zatímco v Litohlavech...

24. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Ústavní soud odmítl i stížnost Šimona, který usiloval o obnovu kauzy Slopné

Ústavní soud odmítl stížnost Davida Šimona odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Šimon tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně usiloval o...

24. října 2025  8:09,  aktualizováno  8:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.