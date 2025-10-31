Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Mobilní jeřáb LTM 1 650 s nosností až 700 tun, maximálním vyložením 112 metrů a dosahem přes 150 metrů, který patří ve své kategorii k tomu nejlepšímu, si se střední částí nové lávky poradil levou zadní.
Lávka pro pěší s vyhlídkou na spleť kolejí nahradí nevábný podchod propojující průmyslovou zónu v Semanínské ulici se Slovanskou ulicí u Korada. Jelikož má stavba nadchodu v rámci rozsáhlé přestavby uzlu za téměř 20 miliard prioritu, otevře se již příští rok. Podle posledních informací by to mohlo být už v dubnu 2026, informovalo na webu město.
Lávka se možná stane i novým turistickým lákadlem, neboť její součástí bude kromě výtahu i vyhlídka. Její podoba byla poprvé k vidění na nedávné železniční konferenci v Pardubicích.
„Jako první vidíte, jak by mělo vypadat vyhlídkové místo. Dohodli jsme se se starostou České Třebové, že má jak za nás, tak za město podporu. Vznikne oblíbené místo, kam se můžou chodit dívat na projíždějící vlaky nejenom fandové železnice, ale i rodiny s dětmi. A možná navnadí i mladé lidi ke studiu a práci na železnici,“ řekl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda k ocelové lávce s vyhlídkovou plošinou, kterou budou ve městě železnice zdobit dva velké reliéfy lokomotiv.
|
Lákadlo pro šotouše. Nad kolejištěm v České Třebové vznikne vyhlídka
Ačkoli na první vizualizaci byla znázorněna elektrická lokomotiva řady 230 přezdívaná laminátka, realita bude ve výsledku jiná, neboť tyto střídavé elektrické lokomotivy v České Třebové jezdit kvůli stejnosměrné trakci nikdy nemohly.
Radní České Třebové na svém posledním jednání odsouhlasili nový návrh vizuálního řešení od městského architekta. „Z pohledu od Korada by na schodišťové věži měla být vyobrazena parní lokomotiva Olmütz, z pohledu od ulice Semanínská lokomotiva Vectron. Jedná se o symboly dvou epoch železniční dopravy. Návrh bude předán investorovi, kterým je Správa železnic,“ sdělil mluvčí České Třebové Jiří Holý.
Nejnáročnější stavba na české železnici začala na sklonku loňského roku, na slavnostní zahájení však došlo až na jaře. Jeden z nejvytíženějších železničních uzlů je dnes za hranou životnosti. Denně jím projede kolem 500 vlaků. Kromě výměny 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek se obnoví desítky kilometrů drátů trakčního vedení.