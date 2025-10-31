Jeřáb v České Třebové usadil nad kolejištěm část lávky, ozdobí ji lokomotivy

Autor: rl
  14:02aktualizováno  14:02
Modernizace železničního uzlu v České Třebové postoupila do další fáze. Nad kolejištěm českotřebovského nádraží se již klene část nové lávky. Na betonové pilíře ocelovou konstrukci o hmotnosti 48 tun a délce 37 metrů pomohl usadit osminápravový obří jeřáb Liebherr.

Mobilní jeřáb LTM 1 650 s nosností až 700 tun, maximálním vyložením 112 metrů a dosahem přes 150 metrů, který patří ve své kategorii k tomu nejlepšímu, si se střední částí nové lávky poradil levou zadní.

Lávka pro pěší s vyhlídkou na spleť kolejí nahradí nevábný podchod propojující průmyslovou zónu v Semanínské ulici se Slovanskou ulicí u Korada. Jelikož má stavba nadchodu v rámci rozsáhlé přestavby uzlu za téměř 20 miliard prioritu, otevře se již příští rok. Podle posledních informací by to mohlo být už v dubnu 2026, informovalo na webu město.

Obří kolový jeřáb Liebherr LTM 1650-8.1 usadil nad kolejištěm v České Třebové střední část budoucí lávky pro pěší, která nahradí nevyhovující podchod. (31. října 2025)
Střední část nové lávky o hmotnosti 48 tun a délce 37 metrů usazoval na betonové pilíře osminápravový kolový jeřáb. (31. října 2025)
Pěší lávku s vyhlídkou bude zdobit reliéf elektrické lokomotivy Siemens Vectron a parní lokomotivy Olmütz, která po zprovoznění trati v roce 1845 jezdila mezi Prahou a Olomoucí. (31. října 2025)
Střední část nové lávky o hmotnosti 48 tun a délce 37 metrů usazoval na betonové pilíře osminápravový kolový jeřáb. (31. října 2025)
Pěší lávku s vyhlídkou bude zdobit reliéf elektrické lokomotivy Siemens Vectron a parní lokomotivy Olmütz, která po zprovoznění trati v roce 1845 přijela z Olomouc do Prahy jako první. (31. října 2025)
Lávka se možná stane i novým turistickým lákadlem, neboť její součástí bude kromě výtahu i vyhlídka. Její podoba byla poprvé k vidění na nedávné železniční konferenci v Pardubicích.

„Jako první vidíte, jak by mělo vypadat vyhlídkové místo. Dohodli jsme se se starostou České Třebové, že má jak za nás, tak za město podporu. Vznikne oblíbené místo, kam se můžou chodit dívat na projíždějící vlaky nejenom fandové železnice, ale i rodiny s dětmi. A možná navnadí i mladé lidi ke studiu a práci na železnici,“ řekl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda k ocelové lávce s vyhlídkovou plošinou, kterou budou ve městě železnice zdobit dva velké reliéfy lokomotiv.

Lákadlo pro šotouše. Nad kolejištěm v České Třebové vznikne vyhlídka

Ačkoli na první vizualizaci byla znázorněna elektrická lokomotiva řady 230 přezdívaná laminátka, realita bude ve výsledku jiná, neboť tyto střídavé elektrické lokomotivy v České Třebové jezdit kvůli stejnosměrné trakci nikdy nemohly.

Radní České Třebové na svém posledním jednání odsouhlasili nový návrh vizuálního řešení od městského architekta. „Z pohledu od Korada by na schodišťové věži měla být vyobrazena parní lokomotiva Olmütz, z pohledu od ulice Semanínská lokomotiva Vectron. Jedná se o symboly dvou epoch železniční dopravy. Návrh bude předán investorovi, kterým je Správa železnic,“ sdělil mluvčí České Třebové Jiří Holý.

Nejnáročnější stavba na české železnici začala na sklonku loňského roku, na slavnostní zahájení však došlo až na jaře. Jeden z nejvytíženějších železničních uzlů je dnes za hranou životnosti. Denně jím projede kolem 500 vlaků. Kromě výměny 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek se obnoví desítky kilometrů drátů trakčního vedení.

Uhelný trh

Práce na Uhelném trhu

vydáno 31. října 2025  23:36

Obchodní dům Máj

Halloween v Máji.

vydáno 31. října 2025  23:36

Náměstí Jiřího z Poděbrad se v pátek 31. října proměnilo v místo plné dýní, masek a podzimní atmosféry. Halloween na Jiřáku, pořádaný, přilákal stovky návštěvníků všech věkových kategorií. Farmářské...

vydáno 31. října 2025  23:35

Třebenická, sídliště Ďáblice

V ulicích Prahy již nějakou dobu jezdí v testovacím režimu nové tramvaje Škoda 52T. Já měl možnost 21. září se svést s ev.č. #9504 na okružní trase Špejchar - Malostranská - Špejchar.

vydáno 31. října 2025  23:33

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ

vydáno 31. října 2025  23:33

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM ZA STRAŠIDLY

vydáno 31. října 2025  23:32

Křížová chodba Nová radnice Dominikánská 2

Výstava plná nostalgie! Retro muzeum Brno připomíná jednu z největších událostí v dějinách Československa – spartakiády. Výstava bude k vidění do 18.11. v Brně.

vydáno 31. října 2025  23:32

