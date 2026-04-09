Lávka nad kolejištěm v České Třebové je kompletní, stanici už řídí počítač

Radek Latislav
  18:42
Přestavba železničního uzlu v České Třebové po více než roce trvajících prací získává první kontury. Stavbaři dnes s pomocí těžkotonážního jeřábu usadili poslední díl nové lávky pro pěší, jejíž součástí bude unikátní vyhlídková plošina pro fanoušky železnice.

Pokud půjde všechno, jak má, už za dva měsíce se nad spletitým kolejištěm jednoho z největších železničních uzlu v zemi otevře veřejnosti nová, více než 100 metrů dlouhá lávka pro pěší spojující dvě části města historicky rozděleného železnicí.

Stavba nového nadchodu, která je součástí rozsáhlé přestavby uzlu za téměř 20 miliard, ve čtvrtek odpoledne postoupila do důležité fáze. Rameno obřího jeřábu s nosností 650 tun osadilo na betonové pilíře třetí díl lávky o hmotnosti 27 tun.

„Usazení posledního dílce lávky nebylo úplně jednoduché. Ačkoli jde o nejkratší část, která má na délku přes 23 metrů, pracujeme v poměrně stísněných podmínkách. Pro jeřáb musela být přes koleje vybudovaná zpevněná plocha a navíc kvůli trakčnímu vedení se musela celá konstrukce vhodně nasměrovat, aby nedošlo k přetržení zcela nové troleje,“ řekl Radomil Novák, investiční náměstek Správy železnic, který má modernizaci železničního uzlu na starost.

Kromě zkušeného jeřábníka byla v pozoru parta dělníků, která pomocí lan na jeřábu zavěšenou ocelovou konstrukci jistila proti poryvům větru tak, aby o trakční vedení nezavadila.

Modernizace českotřebovského uzlu je v plném proudu. Stavbaři ve čtvrtek usadili na betonové pilíře třetí dílec více než 100 metrů dlouhé lávky pro pěší. (9. dubna 2026)
Modernizace českotřebovského uzlu vstoupila do druhého roku. Kromě nové lávky jsou nejvíc viditelné práce na prodloužení podchodu a stavbě nové měnírny, která bude napájet celou stanici. Řízení vlaků má na starosti nové provizorní zabezpečovací zařízení, které nahradilo tzv. číslicovou releóvku. (9. dubna 2026)
Na rozdíl od prvních dvou dílců nemusel být prakticky omezen ani provoz frekventovaným uzlem, kterým denně projede kolem 500 vlaků. „Česká Třebová je natolik rozlehlou stanicí, že lze postavit mnoho variantních cest, kterými mohou vlaky projet. Výjimkou byl druhý dílec nad dopravními kolejemi, který jsme kvůli co nejmenšímu omezení usazovali v nočních hodinách z úterka na středu,“ dodal Novák k lávce o celkové hmotnosti 170 tun včetně schodišť a výtahových šachet.

Celá lávka začne veřejnosti sloužit už v půlce června. Osazena však bude pouze dočasnými schodišti do doby, než bude zdemolován stávající podchod. Ten poslouží do budoucna pouze jako prostup pro kabelové a jiné sítě. V závěru roku budou do betonových šachet osazeny i výtahy, které zpřístupní lávku i vozíčkářům nebo maminkám s kočárky.

Modernizace českotřebovského uzlu jede naplno, tragédie jako v Pardubicích nehrozí

Lávka, která ve zhruba stejné úrovni nahradí nevábný podchod, se dočká i neobvyklé vyhlídkové plošiny, ze které bude českotřebovské nádraží jako na dlani. Lávka se tak stane novým turistickým lákadlem, které ocení hlavně příznivci železnice. Osazena bude totiž na každé straně dvěma reliéfy lokomotiv. Radní České Třebové již odsouhlasili návrh vizuálního řešení posvěceného městským architektem.

„Z pohledu od Korada by na schodišťové věži měla být vyobrazena parní lokomotiva Olmütz, z pohledu od ulice Semanínská lokomotiva Vectron. Jedná se o symboly dvou epoch železniční dopravy,“ řekl už dříve mluvčí České Třebové Jiří Holý.

Startou reléovku nahradil počítač

Velká změna nastala v řízení chodu nádraží. Provoz stanice je od konce března řízen počítačem pomocí provizorního zabezpečovacího zařízení, které nahradilo původní analogové zabezpečovací zařízení, které bylo unikátním zařízením v celém tehdejším Československu.

„Bylo to první takto ovládané zabezpečovací zařízení, řízené číslicovými povely, a to v době, kdy neexistovaly počítače, jak je známe dnes. Zapojení reléovky do provozu probíhalo postupně mezi 7. 12. 1970 do 24. 2. 1971,“ uvedl pro Českotřebovský deník železniční badatel Pavel Stejskal.

O unikátnosti zařízení svědčí mimo jiné fakt, že se stalo cílem mnohých exkurzí, a to i ze zahraničí. „Byly zde návštěvy například z Německa, Kuby, Indie, tehdejšího Sovětského svazu a Polska,“ dodal Stejskal.

Lákadlo pro šotouše. Nad kolejištěm v České Třebové vznikne vyhlídka

Vedení města i kraje usiluje o to, aby číslicová reléovka s indikačním panelem a dalším zařízením na stavědle byla zachována jako muzejní exponát. Provizorní zabezpečovací zařízení bude sloužit ještě několik let, než řízení provozu celé stanice převezme dispečerské pracoviště v Praze.

Práce na uzlu se začaly dotýkat i samotného města. Pro auta je zcela uzavřen průjezd pod koridorem nedaleko parku Javorka, kde začala výšková přeložka stávajícího vodovodního řadu a plynovodu.

Tišší provoz vlaků díky protihlukovým stěnám

Na jaře začala také stavba odvodňovací kanalizace v Sadové ulici s minimálním omezením pro dopravu. „Práce se poté přesunou do prostoru Besedy a poté budou pokračovat přes ulice Habrmanova, Nové náměstí a Pražského. Tam už budou částečná omezení provozu potřeba. V ulici Felixova dojde poté k úplné uzavírce,“ upozornil mluvčí České Třebové k pracím, které začaly v půlce března a potrvají do léta.

Vedení města v tomto týdnu jednalo o probíhající modernizaci i se zástupci Správy železnic. „Naším cílem je zajistit odpovídající informovanost občanů, kteří ve městě žijí, aby věděli o dopadech stavby na jejich každodenní život. Společně jsme řešili také například návozové trasy pro stavební materiál,“ shrnul jednání českotřebovský starosta Zdeněk Řehák.

Samotných cestujících se modernizace uzlu plánovaná na šest let zatím nedotkne. Ještě příští rok je vyhrazen přípravným pracím, po kterých bude následovat kompletní rekonstrukce osobního nádraží. V té době budou v provozu již dvě zcela nová nástupiště, ke kterým stavaři nyní prodlužují stávající podchod.

Jeden z nejvytíženějších železničních uzlů je dnes za hranou životnosti. Kromě výměny 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek dojde k náhradě desítek kilometrů drátů trakčního vedení. Rychlost vlaků se na průjezdu stanicí zvýší z 60 na 80 km/h.

Po modernizaci se lepšího komfortu díky novým nástupištím a výtahům dočkají nejen cestující, ale i obyvatelé České Třebové, kteří se mohou těšit na tišší provoz vlaků díky protihlukovým stěnám. Modernizaci českotřebovského železničního uzlu mají na starost firmy Eurovia CZ, STRABAG Rail, Chládek a Tintěra, Pardubice a Elektrizace železnic Praha.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Velikonoční návrat. Kasárna Karlín znovu otevřou a slibují klidnější provoz

Nádvoří Kasáren Karlín

V areálu bývalých kasáren poblíž Florence je ještě klid. Na nádvoří stojí jen pár stolů, na plátně se suší ranní rosa a mezi stromy, které tu za poslední roky vyrostly, se pomalu probouzí další, méně...

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

Díky navýšení rozpočtu vysokých škol letos příspěvek na studenta neklesne

ilustrační snímek

Díky navýšení rozpočtu vysokých škol zhruba o miliardu oproti loňsku letos neklesne příspěvek na jednoho studenta. Pro příští rok by se mělo podařit vyjednat...

9. dubna 2026  18:58,  aktualizováno  18:58

Jihomoravská ODS chce na postu radního pro životní prostředí Rostislava Koštiala

ilustrační snímek

Krajští zastupitelé Občanské demokratické strany (ODS) navrhnou, aby se radním pro životní prostředí stal dosavadní zastupitel Rostislav Koštial (ODS). Po...

9. dubna 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Na Semilsku hoří průmyslová hala s kovovýrobou, oheň se rozšířil i na louku

ilustrační snímek

Na Semilsku hoří průmyslová hala s kovovýrobou, oheň se rozšířil i na přilehlou louku. Hasiči vyhlásili kvůli rozsahu požáru třetí ze čtyř stupňů požárního...

9. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  18:53

Dvorecký most promění také autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

9. dubna 2026  19:19

Slovácké muzeum představuje kariéru olympijského vítěze Josefa Panáčka

ilustrační snímek

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti představuje ode dneška sportovní kariéru Josefa Panáčka. V roce 1976 se stal olympijským vítězem a o čtyři roky později...

9. dubna 2026  17:21,  aktualizováno  17:21

Výzkum: Tři čtvrtiny studentů používají AI denně, pomáhá s učením i podváděním

ilustrační snímek

Nástroje umělé inteligence (AI) využívají denně tři čtvrtiny studentů středních škol. Pomáhají s úkoly, studiem jazyků a pochopením učiva, někdy však slouží i...

9. dubna 2026  17:18,  aktualizováno  17:18

Na obchvatu Jičína zemřel po střetu s nákladním autem motorkář

ilustrační snímek

Na obchvatu Jičína dnes po poledni po střetu s nákladním vozidlem zemřel řidič motocyklu. Okolnosti tragické nehody vyšetřuje policie. Silnice byla v místě...

9. dubna 2026  17:07,  aktualizováno  17:07

Západočeské muzeum v Plzni představuje keramiku z Plzeňska z let 1950 až 1970

ilustrační snímek

Uměleckou keramiku, která vznikala v druhé polovině minulého století na Plzeňsku, přibližuje ode dneška výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Zhruba na 150...

9. dubna 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Natáčení filmu omezí příští týden parkování i přístup na Ještěd

ilustrační snímek

Natáčení filmu s pracovním názvem Kosmonaut omezí příští týden od pondělí parkování i přístup na vrchol Ještědu v Liberci. Scény bude filmový štáb Netflixu...

9. dubna 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Záchranáři z Vysočiny vymění kritizované vybavení, aktualizace nepomohly

ilustrační snímek

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina se rozhodla pro výměnu kritizovaného vybavení. Nezačne ho ale vybírat dřív než za několik měsíců, uvedl mluvčí ZZS...

9. dubna 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

