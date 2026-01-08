Kauza černé přístavby chaty v Jevíčku. Soud úředníkům zmírnil trest

Trojice úředníků z Městského úřadu v Moravské Třebové, která podle okresního soudu nezákonně pomohla legalizovat na černo postavenou přístavbu chaty v Jevíčku, ve čtvrtek jen částečně uspěla u pardubického krajského soudu s odvoláním. Podmíněné tresty platí, peněžité tresty a zákaz činnosti už ne.
Zastupitel Jevíčka a starosta krajských dobrovolných hasičů Josef Bidmon načerno rozšířil svou chatu nad Smolenskou přehradou. V roce 2023 zažádal o dodatečné povolení stavby a Městský úřad v Moravské Třebové mu vyhověl, i když to bylo v rozporu s územním plánem Jevíčka. Chata byla díky přístavbě totiž větší, než dokument města v této lokalitě připouští.

V řízení si úředníci nevyžádali vyjádření dvou sousedů ani stanovisko města Jevíčka, jak správně měli. Případ poté začali vyšetřovat policisté, kteří využili i odposlechy v kancelářích. I díky tomu žaloba přesvědčila loni v létě Okresní soud ve Svitavách, že úředníci porušili zákon úmyslně.

Tři úředníci dostali trest za ohýbání zákona, dle žalobce je to výstraha ostatním

Nejvyšší trest za zneužití pravomoci úřední osoby po rozhodnutí odvolacího soudu nadále platí pro vedoucího stavebního úřadu. Šestnáctiměsíční trest podmíněně odložený na dva roky a deset měsíců ale už nedoplnil peněžitý trest ve výši 48 tisíc. Úředník nebyl podepsán pod kontroverzním rozhodnutím, ale podle odposlechů k obcházení zákona nabádal své dvě podřízené. Ty dostaly podmíněný trest na třináct a čtrnáct měsíců. Zákaz činnosti soud pro dva obžalované zrušil, to ale jejich situaci nemění, až bude rozsudek pravomocný, nebudou moci nadále pracovat jako úředníci. Zákon požaduje jejich bezúhonnost.

Soud uznal, že úředníci nezískali od Bidmona žádnou protislužbu. Vedoucí stavebního úřadu a jeho podřízená od něj dostali víno. Jediným motivem úředníků tak byla podle soudu snaha vyjít stavebníkovi vstříc.

Snaha úředníků musí mít limity

Státní zástupce Ondřej Vopršal před soudem řekl, že snaha úředníků vyjít vstříc musí mít jasné limity. „Pokud stavba odporuje územnímu plánu, pak ji povolit nelze. Pokud se to pokusím obcházet, tak se dopouštím trestného činu,“ uvedl Vopršal.

Předseda senátu odvolacího soudu Aleš Holík řekl, že hlavním úkolem úředníků mělo být právě posouzení, zda stavba je či není v souladu s územním plánem. „Tato otázka byla zcela ignorována.“

Podle předsedy senátu není zřejmé, proč se úředníci pokusili vyjít Bidmonovi vstříc i za cenu porušení zákona. Roli v tom podle něj mohlo hrát to, že byl majitelem velké instalatérské firmy, byl zastupitelem Jevíčka i starosta krajských hasičů. Za podstatné Holík považuje to, že byl Bidmon zastupitelem Pardubického kraje za stejné seskupení, jako tehdejší hejtman. Tím byl a dosud je Martin Netolický z 3PK.

Podle platného územního plánu Jevíčka nesmí zastavěná plocha chaty v této oblasti přesáhnout 60 metrů čtverečních, Bidmonova chata má díky černé přístavbě plochu 92 metrů čtverečních. Zastupitelé Jevíčka ale loni zahájili proces změny územního plánu a mezi řadou úprav je zařazena také změna regulace u Smolenské přehrady.

V tomto konkrétním případě by zastavěná plocha v budoucnu neměla přesáhnout 120 metrů čtverečních. To znamená, že dodatečnému povolení nelegální přístavby chaty Josefa Bidmona by pak už nic nebránilo.

„Je to návrh, zatím proti tomu nikdo neměl námitky. S projektantem jsme dospěli k názoru, že větší chaty v tomto území nevadí,“ uvedl starosta Jevíčka Dušan Pávek. Podle něj se teď k navrženým změnám vyjádří dotčené orgány, na konci ledna se projednají veřejně a poté by je mohli schválit zastupitelé.

