Pardubice

Letadla předvedou vzdušné divadlo.

Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku bojového letounu Gripen, uvidí také zázemí záchranářského vrtulníku. Pro historické nadšence bude v areálu letiště připravený dobový polní tábor britské RAF z období druhé světové války, ve kterém se setkají s odborníky v dobových uniformách. Jedna z výstav, které budou otevřené během soboty a neděle, bude věnovaná i českým letcům RAF.

Hlinsko

Den dětí na Veselém Kopci nabídne i projížďku na povoze

V sobotu 1. června ovládnou skanzen na Veselém Kopci děti. Připravený pro ně bude bohatý program plný tematických dílniček, divadel i her našich babiček a dědečků. Na své si přijdou i milovníci zvířat a adrenalinu, na programu totiž bude také projížďka na koňském povoze. Na památku si děti odnesou tiskátka či figurky z brambor nebo vlastnoručně vyrobenou růži. Akce potrvá od 9.30 do 16.00, děti do 18 let mají vstup zdarma, ostatní návštěvníci zaplatí 180 korun.

Králíky

Oslaví Alej roku 2023

V neděli 2. června ve 13 hodin začnou v areálu poutního místa Hora Matky Boží slavnosti, při nichž si návštěvníci prohlédnou vítěznou alej. Čeká je také procházka s odborným výkladem.

Třemošnice

Město si připomene 460 let

V neděli ve 13 hodin vypuknou na náměstí městské slavnosti, během kterých Třemošnice oslaví nejen jubileum od první zmínky o městě, ale také 30leté výročí od získání statusu města.