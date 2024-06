Počasí si pohrálo s Aviatickou poutí. Některé hvězdy nepřiletěly

Z Rakouska se omluvil Felix Baumgartner, který měl předvést akrobacii s vrtulníkem MBB Bo-105. Nepřiletěl ani Meesserchmitt Me-262 Schwalbe, který měl být součástí scény z 2. světové války.

A počasí dávalo zabrat ještě první hodinu po poledni, pak déšť ustal. Začalo se vyjasňovat, ale na nebi ještě zůstaly těžké dešťové mraky, které vytvořily působivé pozadí pro účinkující.

„Nabíráme takovej dlouhej pomalej výkrut na dráhu a ještě druhou plochu a zase se to zatočí a ještě jednou pro vás a teď nastoupám a zahájíme to hlavní,“ hlásil do amplionu akrobatický pilot Martin Šonka, který představil novou sestavu své sólové akrobacie s Extrou 300 SR.

Své představení si zvládl i při obrovském přetížení svého stroje komentovat. Letecké umění předvedl divákům ještě jednou, a to na cvičném letounu Z-142, na němž v pardubickém Centru Leteckého výcviku státního podniku LOM Praha cvičí budoucí armádní piloty a pilotky.

V neděli se proměnlivé počasí umoudřilo, i když v závěru programu přišla bouřka. Na letiště si našly cestu tisíce lidí. Diváky například nadchl průlet gripenu doprovázejícího čtyři akrobatické stroje. Úspěch měl i doprovodný program.

„Na Aviatickou pouť jsme šli s cílem vyzkoušet si létání s pomocí virtuální reality, takže nám ani nevadilo, že některé avizované taháky nepřiletěly. Synové byli spokojeni, že si mohli vyzkoušet pilotování letadla,“ řekla Lucie Jelínková.