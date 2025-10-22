Zlíny dosedly v Pardubicích. Armádní výcvikové centrum předvedlo nové letouny

Armádní piloti začínají v Pardubicích na vrtulových letounech Zlín, pak přecházejí na podzvuková letadla L-39 Charlie nebo Skyfox. Na základně v Čáslavi se učí na letadlech Alca L-159 a potom přejdou na gripeny. Armáda se snaží výcvik pilotů zefektivnit a zkrátit, z modernějších letounů Zlín budou pokračovat na Skyfoxech a potom na stíhacích letounech F35, které Česko plánuje nakoupit.
„Počítáme v maximální míře se simulačními technologiemi. V současné době, aby byl plně operačně vycvičený pilot gripenu, tak se bavíme o šesti sedmi letech výcviku, naše ambice je, abychom to zkrátili na čtyři roky,“ řekl Tománek.
Centrum leteckého výcviku pořizuje osm nových letounů Zlín. Učit se na nich budou čeští i zahraniční piloti, kteří začínají výcvik. Investice je za 100 milionů korun, řekl Jiří Protiva, ředitel státního podniku LOM Praha, pod nějž CLV spadá.
„Další kusy budeme vítat v březnu a říjnu příštího roku. Očekáváme od nich vyšší spolehlivost, nižší náklady na provoz i kvalitu zpracování letounů,“ řekl Protiva.
Centrum bude mít šest dvoumístných letounů, které jsou akrobatické, a dva čtyřmístné, které mají autopilota.
Nové letouny nabízejí komfort
Na nové stroje pro výcvik se školitelé těší. Kokpit má digitální pojetí, budíkové přístroje tam už nejsou. Avionický systém umožňuje vycvičit pilota na mnohé situace. Letouny nemají ani tak výrazný zvuk motoru jako starší modely.
„Staré stroje odvedly dobrou práci, ale nové letouny jsou významně komfortnější. Dají se výbavou přirovnat k dopravnímu letadlu. Letadlo je stabilnější, svižnější, je z toho mnohem lepší výhled. Je silnější díky motoru,“ řekl pilot CLV Tomáš Bruštík.
Kamufláž je v tmavě šedé se žlutými prvky. Je podobná podzvukovým letounům Skyfox. „Letadlo bude viditelné za všech podmínek. Je to důležité při výuce ve skupině a podobně, tady není účel letadlo skrývat,“ řekl Bruštík.
Vrtulové stroje Z-143LSi a Z-242L, které se stávají součástí flotily v Pardubicích, jsou vyráběné od roku 2017, jsou lehčí než jejich předchůdci a mají delší životnost. Výrobce jich ročně zhotoví 12, dodává je do Mexika, Peru, Maďarska nebo Bulharska. Poptávka zahraničních armád je velká, roční produkci chce firma proto navýšit na 30 až 40 letadel, řekl ředitel společnosti Zlin Aero Miloslav Tutter.