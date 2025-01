Pardubické letiště poprvé odbavilo přes 200 tisíc lidí, pomohli i hokejisté

První cestující odletěli z Pardubic do španělského Alicante obnovenou linkou Ryanairu. (6. července 2020) | foto: David Taneček, ČTK

„Nakonec jsme loni odbavili přesně 200 205 cestujících,“ upřesnila výkonná ředitelka společnosti East Bohemian Airport Mária Luticová.

Počty odbavených cestujících 2004 46 999

2005 49 165

2006 71 500

2007 93 700

2008 86 863

2009 49 032

2010 62 302

2011 65 246

2012 125 008

2013 184 140

2014 150 056

2015 59 260

2016 31 174

2017 88 490

2018 147 572

2019 102 045

2020 34 238

2021 80 796

2022 82 891

2023 123 119

2024 200 205

Meta padla nakonec i díky tomu, že hokejisté Pardubic se vraceli ze švýcarského Spengler Cupu už 30. prosince a ne prvního ledna, jak bylo původně plánováno. Na druhou stranu o některé lety Pardubice v závěru roky přišly.

„Kvůli mlze a inverzi jsme museli přesunout čtyři lety do Alicante. To nás stálo nějakých 600 lidí. I tak jsme ale rádi, že jsme rekord i hranici 200 tisíc překonali a snad budeme v trendu pokračovat,“ uvedl šéf představenstva firmy EBA Jindřich Tauber.

Sezona pro letiště začala v dubnu. Zájem o něj však stoupá, a tak od roku 2026 by mohla začínat už v únoru. To by mohlo čísla opět zvednout.

„Jsme nyní za půlkou sezony a máme 165 tisíc cestujících. Myslím, že k dvoustovce na konci roku dojdeme. Máme před sebou ještě září, kdy se létají všechny charterové destinace, a v říjnu se bude létat Egypt, linky Barcelona a Alicante, které je celoroční,“ hlásila už těsně po letních prázdninách Luticová.

A právě léto bylo pro Pardubice klíčové. Velmi se totiž povedla charterová sezona, kdy z Pardubic lidé odlétali na dovolené. Loni bylo k mání hned čtrnáct destinací, letos jich má být dokonce sedmnáct nebo osmnáct.

„A samozřejmě se zvýší počet rotací těch nejoblíbenějších destinací, což je Turecko, řecké ostrovy a překvapivě Palma de Mallorca. Obecně máme letadla zaplněná, je to 180 míst na příletu i odletu. Léto bylo náročné, ale jsme rádi, že se lidé naučili létat z pardubického letiště a nevnímají ho jenom jako armádní,“ dodala ředitelka.