Letiště v Pardubicích má opět rekord, do dalších let chce ještě více pasažérů

Milan Zlinský, ČTK
  8:32aktualizováno  8:32
Letiště v Pardubicích loni odbavilo 203 681 lidí, podruhé za sebou dosáhlo na rekord. A to i přesto, že čtvrt roku bylo zavřené kvůli opravě dráhy. Letos chce terminál Jana Kašpara nové maximum. Dovolenkových destinací přibývá.
Fotogalerie4

Terminál Jana Kašpara na pardubickém letišti | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Vytrvalé nalévání veřejných peněz do společnosti East Bohemian Airport konečně nese výsledky. Podpora vzdušného přístavu ze strany města a kraje, která si celkem vyžádala už více než tři čtvrtě miliardy, může za to, že se firma udržela a konečně jí stabilně rostou čísla. Dva roky po sobě překonala metu 200 tisíc odbavených pasažérů. Svou roli v tom jistě hraje i zvedající se česká ekonomika a s tím spojený zájem lidí o létání.

„Stále to není z ekonomického hlediska firmy úplně ideální, ale rosteme. Daří se nám shánět další a další destinace, takže je pravděpodobné, že i rok 2026 bude rekordní,“ uvedl předseda představenstva společnosti EBA a bývalý náměstek primátorky Jindřich Tauber.

Ten už na začátku prosince odhadoval, že v roce 2025 pardubické letiště překoná své maximum z roku předchozího. A nespletl se, byť rozdíl byl vlastně nepatrný. Terminálem Jana Kašpara prošlo nakonec 203 681 lidí, což znamená, že meziročně letiště navýšilo počty pasažérů o necelá dvě procenta.

Cestovky hlásí další turisticky silnou sezonu. Těžila z ní regionální letiště

„Rekordní čísla máme i přes komplikaci, že bylo loni letiště kvůli opravě letové dráhy zavřené tři a půl měsíce. Létat jsme začínali až v červnu. Kdyby nebyla zavřená dráha, tak bychom jistě odbavili 220 tisíc lidí. Je velký zájem cestovních kanceláří a daří se nám nabízet i pravidelné linky,“ řekla výkonná ředitelka East Bohemian Airport Mária Luticová.

Cestovní kanceláře postupně navyšují počty rotací letadel i nabídku destinací. Pro letošní rok by nabídka měla být opět větší. „Spolupráci s cestovkami se nám daří rozvíjet. Lidé na cestování mají peníze. Často využívají first minutes, zájezdy kupují na léto už teď, jsou za výhodnější ceny,“ řekla Luticová.

Nové patro i destinace

Kromě charterových letů, které míří do Řecka, Bulharska, Španělska, Tuniska, Albánie, Itálie a Egypta, z Pardubic létají pravidelné linky. Provozuje je irský dopravce Ryanair. Létá do španělských měst Alicante, Málaga, Palma de Mallorca a Girona, která je asi 100 kilometrů od Barcelony. „Třetina cestujících z celkového počtu odbavených lidí loni letěla pravidelnou linkou,“ uvedla Luticová.

Kolik lidí letiště Pardubice odbavilo v posledních letech

2010 62 302

2011 65 246

2012 125 008

2013 184 140

2014 150 056

2015 59 260

2016 31 174

2017 88 490

2018 147 572

2019 102 045

2020 34 238

2021 80 796

2022 82 891

2023 123 119

2024 200 205

2025 203 681

Zdroj: EBA

Do nové letošní sezony charterové dopravy letiště vstoupí s dokončeným patrem letištního terminálu. Stavební firma začala práce na přelomu loňského února a března. Většinu prací už má hotovou.

V centru horního patra terminálu je veřejná část s vyhlídkou na ranvej. Na jedné straně jsou kanceláře, prostory pro cizineckou policii a celní správu, denní místnost a šatny pro personál. Na druhé straně je občerstvení a třetí odbavovací brána. Třetí gate letiště potřebovalo kvůli rostoucímu počtu cestujících, nekomfortní to bylo zejména ve chvíli, kdy odbavovalo víc lidí ze schengenského a neschengenského prostoru. Obě skupiny je nutné provést odbavením zvlášť. Dvě brány na to neměly kapacitu.

Letiště se statusem mezinárodního civilního provozu v Pardubicích vzniklo v roce 1995. Společnost EBA patří ze dvou třetin městu, ze třetiny kraji. Nový letištní terminál firma dokončila v roce 2018 za 264 milionů korun. Na dokončení prvního patra tehdy neměla peníze.

Firma je dlouhodobě ztrátová. Provozní ztráta se od roku 2015 pohybuje mezi 7,3 milionu korun do 38,5 milionu korun. Nejvyšší byla v roce 2020. Od roku 2019 do 2023 přesahuje 30 milionů korun. Politici však vždy nakonec do společnosti pošlou potřebné peníze.

„Řekněme si to na rovinu, letiště Pardubice není podnikatelský projekt, ale politický. Zisk od něj nečekejme. Dá se říct, že terminál bude fungovat do té doby, dokud ho bude podporovat většina v tomto zastupitelstvu,“ uvedl před časem poslanec a zastupitel za ODS Karel Haas.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Dálnice D1 u Hulína byla po sobotní nehodě uzavřena na více než sedm hodin

ilustrační snímek

Více než sedm hodin byla v sobotu kvůli nehodě dvou osobních automobilů uzavřena dálnice D1 u Hulína na Kroměřížsku. Provoz byl obnoven dnes zhruba 30 minut po...

18. ledna 2026  6:54,  aktualizováno  6:54

V liberecké Arše zažili rekordní rok, zachraňovali lišku ve smyčce i rorýsy

Lišák ze smyčky

Jako mimořádně náročný hodnotí uplynulý rok liberecká záchranná stanice Archa. Přijala přes dva tisíce zvířat a zaznamenala rekordní počet odchytů.

18. ledna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Na kontaktní místo pro bydlení v Jablonci nad Nisou se loni obrátilo 700 lidí

ilustrační snímek

Zájem o Kontaktní místo pro bydlení a sociální pomoc v Jablonci nad Nisou je větší, než se čekalo. Služeb jeho pracovníků využilo loni téměř 700 lidí. ČTK to...

18. ledna 2026  6:20,  aktualizováno  6:20

Dvě dívky se topily ve Vltavě u Trilčova jezu, jedna je ve vážném stavu

Zásah policistů a kolemjdoucích u Trylčova jezu v Českých Budějovicích, kde se...

Dvě dívky se v sobotu topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích. Z vody je zachraňovali kolemjdoucí společně s policisty. Jedna z dívek je ve velmi vážném stavu v nemocnici....

17. ledna 2026  21:42,  aktualizováno  18. 1. 7:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Porod do vody? Mírní bolest. Přerovská porodnice nabízí novinku

Přerovská nemocnice AGEL nově nabízí možnost porodu do vody. (16. ledna 2026)

Porodnice v přerovské nemocnici AGEL rozšiřuje své služby o možnost porodu do vody. Nově pořízený porodní bazének umožní ženám podle nemocnice prožít porod přirozeným, šetrným a uvolněnějším...

18. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Počet sociálních pohřbů v Plzeňském kraji se tři roky pohybuje mezi 110 až 120

ilustrační snímek

Počet sociálních pohřbů, které zajišťují obce pro nemajetné nebo osamocené lidi, v Plzeňském kraji poslední tři roky kolísá mezi 110 až 120. V roce 2019 jich...

18. ledna 2026,  aktualizováno 

Počty sociálních pohřbů v Olomouckém kraji výrazně vzrostly, stejně jako náklady

ilustrační snímek

Až o dvě třetiny loni vzrostl počet sociálních pohřbů v Šumperku, radnice jich vypravila 25. Město muselo navýšit i finanční limit na tuto službu, rozdíl...

18. ledna 2026,  aktualizováno 

Počet sociálních pohřbů na jihu Čech se v posledních letech výrazně nemění

ilustrační snímek

Počet sociálních pohřbů v Jihočeském kraji se v posledních letech nijak výrazně nemění. Města za poslední obřady, které nevypraví příbuzní, platí ročně desítky...

18. ledna 2026,  aktualizováno 

Počet sociálních pohřbů v Ústeckém kraji se meziročně spíš nezměnil, ceny rostou

ilustrační snímek

Počet pohřbů vypravených městy v Ústeckém kraji pro zemřelé bez příbuzných či majetku, případně pro ty, jejichž pozůstalí nejsou schopni či ochotni poslední...

18. ledna 2026,  aktualizováno 

Počty sociálních pohřbů v Libereckém kraji se v posledních letech příliš nemění

ilustrační snímek

Počty sociálních pohřbů v Libereckém kraji se v posledních letech příliš nemění. Jaký vliv na tom mají legislativní změny v oddlužení a exekučních řízeních,...

18. ledna 2026,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Moravskoslezské úřady loni zajistily 344 sociálních pohřbů, nejvíce v celé zemi

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji loni úřady zajistily 344 sociálních pohřbů. Je to největší počet z celé republiky, kde se loni celkově uskutečnilo 1908 takových...

18. ledna 2026,  aktualizováno 

Počty sociálních pohřbů ve Zlínském kraji kolísají, přibylo jich za covidu

ilustrační snímek

Počty sociálních pohřbů v okresních městech Zlínského kraje kolísají. Znatelně jich však přibylo v nedávném období pandemie nemoci covid-19. Pokud zemřelí...

18. ledna 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.