Vytrvalé nalévání veřejných peněz do společnosti East Bohemian Airport konečně nese výsledky. Podpora vzdušného přístavu ze strany města a kraje, která si celkem vyžádala už více než tři čtvrtě miliardy, může za to, že se firma udržela a konečně jí stabilně rostou čísla. Dva roky po sobě překonala metu 200 tisíc odbavených pasažérů. Svou roli v tom jistě hraje i zvedající se česká ekonomika a s tím spojený zájem lidí o létání.
„Stále to není z ekonomického hlediska firmy úplně ideální, ale rosteme. Daří se nám shánět další a další destinace, takže je pravděpodobné, že i rok 2026 bude rekordní,“ uvedl předseda představenstva společnosti EBA a bývalý náměstek primátorky Jindřich Tauber.
Ten už na začátku prosince odhadoval, že v roce 2025 pardubické letiště překoná své maximum z roku předchozího. A nespletl se, byť rozdíl byl vlastně nepatrný. Terminálem Jana Kašpara prošlo nakonec 203 681 lidí, což znamená, že meziročně letiště navýšilo počty pasažérů o necelá dvě procenta.
„Rekordní čísla máme i přes komplikaci, že bylo loni letiště kvůli opravě letové dráhy zavřené tři a půl měsíce. Létat jsme začínali až v červnu. Kdyby nebyla zavřená dráha, tak bychom jistě odbavili 220 tisíc lidí. Je velký zájem cestovních kanceláří a daří se nám nabízet i pravidelné linky,“ řekla výkonná ředitelka East Bohemian Airport Mária Luticová.
Cestovní kanceláře postupně navyšují počty rotací letadel i nabídku destinací. Pro letošní rok by nabídka měla být opět větší. „Spolupráci s cestovkami se nám daří rozvíjet. Lidé na cestování mají peníze. Často využívají first minutes, zájezdy kupují na léto už teď, jsou za výhodnější ceny,“ řekla Luticová.
Nové patro i destinace
Kromě charterových letů, které míří do Řecka, Bulharska, Španělska, Tuniska, Albánie, Itálie a Egypta, z Pardubic létají pravidelné linky. Provozuje je irský dopravce Ryanair. Létá do španělských měst Alicante, Málaga, Palma de Mallorca a Girona, která je asi 100 kilometrů od Barcelony. „Třetina cestujících z celkového počtu odbavených lidí loni letěla pravidelnou linkou,“ uvedla Luticová.
Kolik lidí letiště Pardubice odbavilo v posledních letech
2010 62 302
2011 65 246
2012 125 008
2013 184 140
2014 150 056
2015 59 260
2016 31 174
2017 88 490
2018 147 572
2019 102 045
2020 34 238
2021 80 796
2022 82 891
2023 123 119
2024 200 205
2025 203 681
Zdroj: EBA
Do nové letošní sezony charterové dopravy letiště vstoupí s dokončeným patrem letištního terminálu. Stavební firma začala práce na přelomu loňského února a března. Většinu prací už má hotovou.
V centru horního patra terminálu je veřejná část s vyhlídkou na ranvej. Na jedné straně jsou kanceláře, prostory pro cizineckou policii a celní správu, denní místnost a šatny pro personál. Na druhé straně je občerstvení a třetí odbavovací brána. Třetí gate letiště potřebovalo kvůli rostoucímu počtu cestujících, nekomfortní to bylo zejména ve chvíli, kdy odbavovalo víc lidí ze schengenského a neschengenského prostoru. Obě skupiny je nutné provést odbavením zvlášť. Dvě brány na to neměly kapacitu.
Letiště se statusem mezinárodního civilního provozu v Pardubicích vzniklo v roce 1995. Společnost EBA patří ze dvou třetin městu, ze třetiny kraji. Nový letištní terminál firma dokončila v roce 2018 za 264 milionů korun. Na dokončení prvního patra tehdy neměla peníze.
Firma je dlouhodobě ztrátová. Provozní ztráta se od roku 2015 pohybuje mezi 7,3 milionu korun do 38,5 milionu korun. Nejvyšší byla v roce 2020. Od roku 2019 do 2023 přesahuje 30 milionů korun. Politici však vždy nakonec do společnosti pošlou potřebné peníze.
„Řekněme si to na rovinu, letiště Pardubice není podnikatelský projekt, ale politický. Zisk od něj nečekejme. Dá se říct, že terminál bude fungovat do té doby, dokud ho bude podporovat většina v tomto zastupitelstvu,“ uvedl před časem poslanec a zastupitel za ODS Karel Haas.