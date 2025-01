Peníze na dostavbu lepšího zázemí na letišti se našly, terminál bude kompletní

Terminál Jana Kašpara v Pardubicích funguje už sedmým rokem. Přesto stále není hotový. Politici kvůli úsporám dlouho odkládali jeho dostavbu. Nyní se však rozhodli, že konečně druhé podlaží dodělají. Navíc společnost East Bohemian Airport dobuduje další odbavovací bránu. V plánu je také zavedení placení parkovného na odstavné ploše vedle letiště.

„Rozpočtová cena projektu byla původně 100,5 milionu korun, zakázku jsme vysoutěžili za méně, jsme spokojení. Cenu zveřejníme po podpisu smlouvy,“ řekla výkonná ředitelka East Bohemian Airport Mária Luticová.

Pokud půjde vše podle plánu, firma si kolem 17. února převezme stavbu. Bude to v době, kdy na letišti začne uzávěra a nebudou tam létat letadla. Armáda, která areál letiště vlastní, opraví přistávací a vzletovou dráhu, což potrvá do konce května. „Létat se začne zase prvního června, letní sezonu tak stihneme,“ uvedla Luticová.

Na dokončení prvního patra EBA použije peníze z prodeje tří nepotřebných budov. Terminál Jana Kašpara je v provozu od roku 2018, stál okolo čtvrt miliardy korun. Na první patro v té době nezbyly peníze. A vlastně od té doby se hlavně politici z radnice a kraje, tedy obou vlastníků, dohadovali, zda se do akce pustit, nebo raději ne.

Politici byli ještě před pár lety proti

„Jsme pro odložení dostavby druhého patra. Druhé patro je bonus, VIP salonky mne nezajímají, restaurace by horko těžko sehnala někoho, kdo by to chtěl provozovat. Kanceláře zůstanou tam, kde jsou,“ uvedl na jaře roku 2019 hejtman kraje Martin Netolický.

A jako podpůrný argument měl, že letiště nevydělává a že ho nad vodou vlastně neustále drží jen dotace z veřejných rozpočtů. Radniční politici tak uznali, že na dostavbu není vhodný čas.

Nyní se však atmosféra mění. Za loňský rok vzdušný přístav odbavil rekordních 200 tisíc lidí, a tak se zdá, že jeho rozšíření dává smysl.

„Rok 2024 byl pro naše letiště historickým milníkem. Překonání rekordu v počtu odbavených cestujících je výsledkem také našich neustálých snah o zajištění nejvyšší úrovně služeb pro každého cestujícího. Naším cílem je nadále investovat do inovací a udržitelnosti, abychom našim návštěvníkům poskytli pohodlné, bezpečné a efektivní cestování,“ uvedl předseda představenstva firmy EBA Jindřich Tauber.

Open sky, rychlé občerstvení i parkoviště

První patro terminálu bude rozdělené na tři části. Do neveřejných prostor se přestěhují zaměstnanci ze starých budov. Pro cestující vznikne čekárna open sky, zóna pro rychlé občerstvení a jedna odbavovací brána.

„Nová brána nám pomůže při souběhu letadel do schengenského a neschengenského prostoru, které od sebe musí být oddělené. Když se loni sešel let do Španělska a Turecka, cestující museli být odděleni páskou, aby byly dodrženy letové standardy. Nová letová brána zvýší komfort cestujících,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Letiště má také v plánu modernizovat parkoviště a zároveň na něm začne vybírat parkovné. Budou to desítky korun za den, za týdenní pobyt to vyjde pasažéry na stovky korun, což je podle náměstka akceptovatelné. „Bude to třeba pětistovka za týden. Neustále řešíme ekonomiku letiště, je ztrátové. Symbolický poplatek nám může generovat jednotky milionů korun ročně,“ řekl náměstek Hrabal.

Letiště loni přepravilo rekordních 200 205 cestujících, nejvíc od svého vzniku v roce 1995. Cestovní kanceláře loni nabízely víc charterových destinací a letadla létala častěji. K tomu z Pardubic létají pravidelné linky do Alicante a Barcelony. Letos k nim přibude Palma de Mallorca.