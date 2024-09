Pardubické letiště zřejmě má rekordní rok, cílí na 200 tisíc cestujících

Pardubické civilní letiště od zahájení letošní sezony přepravilo asi o třetinu víc cestujících než před rokem. Celý letošní rok bude pravděpodobně rekordní a překoná nejlepší čísla z roku 2013, kdy počet odbavených přesáhl 184 tisíc.

„Počet pasažérů nejspíš dosáhne dvě stě tisíc,“ řekla ředitelka společnosti East Bohemian Airport (EBA) Mária Luticová.

Počet odbavených cestujících za rok: 2004: 46 999

2005: 49 165

2006: 71 500

2007: 93 700

2008: 86 863

2009: 49 032

2010: 62 302

2011: 65 246

2012: 125 008

2013: 184 140

2014: 150 056

2015: 59 260

2016: 31 174

2017: 88 490

2018: 147 572

2019: 102 045

2020: 34 238

2021: 80 796

2022: 82 891

2023: 123 119

Sezona pro letiště začala v dubnu. Zájem o něj však stoupá, a tak od roku 2026 by mohla začínat už v únoru. To by mohlo čísla opět zvednout. „Jsme nyní za půlkou sezony a máme 165 tisíc cestujících. Myslím, že k dvoustovce na konci roku dojdeme. Máme před sebou ještě září, kdy se létají všechny charterové destinace, a v říjnu se bude létat Egypt, linky Barcelona a Alicante, které je celoroční,“ řekla Luticová.

Letiště využívají lidé z regionu, přijíždějí z Pardubického i Hradeckého kraje, ale víc pasažérů je už také z hlavního města. „Podle statistik odlétá chartery deset až patnáct procent cestujících, kteří jsou z Prahy,“ řekla Luticová.

Zájem cestujících roste i díky tomu, že cestovní kanceláře nabízejí víc možností, kam se z Pardubic vydat. Letos to bylo čtrnáct destinací, v příštím roce jich bude sedmnáct nebo osmnáct.

„A samozřejmě se zvýší počet rotací těch nejoblíbenějších destinací, což je Turecko, řecké ostrovy a překvapivě Palma de Mallorca. Obecně máme letadla zaplněná, je to 180 míst na příletu i odletu. Léto bylo náročné, ale jsme rádi, že se lidé naučili létat z pardubického letiště a nevnímají ho jenom jako armádní,“ řekla ředitelka.

Letiště se snaží nesměrovat provoz jen na léto. Sezona letos začala v dubnu a poprvé nabídla charterové lety do Egypta s předstihem, ne až o prázdninách. Dovolenková sezona bude končit na konci října, pravidelná linka do Alicante je celoroční, a tak se provoz na letišti ani v zimě nezastaví.

„Mým cílem je nastavit provoz tak, abychom nebyli zaměřeni jenom na letní měsíce, ale abychom letní sezonu rozšířili už od února,“ řekla Luticová, ale hned dodala, že v příštím roce bude kvůli armádě na letišti opět výluka kvůli opravám, proto se to podaří až od další sezony v roce 2026.

Letiště prý také pracuje na tom, aby se rozšířila nabídka pravidelných linek. Do přímořského města Alicante ve Španělsku letos přibyla Barcelona-Girona od nízkonákladového dopravce Ryanair, která letos poslední cestující odbaví 26. října. Do budoucna by se mohlo jednat o celoroční linku.

„Linka do Barcelony je obsazená přes devadesát procent. S Ryanairem na příští rok připravujeme ještě jednu další linku. A jednáme s Wizz Air o dalších dvou linkách. Věříme, že cestující potěšíme,“ řekla Luticová. Letiště by tak mohlo v příští sezoně nabízet pět pravidelných linek.

Parkování zdarma skončí

Jednou z hlavních výhod pardubického terminálu je nyní i to, že lidé vedle něj mohou během dovolené parkovat zdarma. Jenže tento bonus letos skončí. Od příštího roku se bude platit.

„Ovšem mohu slíbit, že půjde o desítky korun denně. Chceme, aby se parkovné nestalo velkým výdajem navíc pro klienty letiště,“ uvedl náměstek pardubického primátora a člen představenstva EBA Jan Hrabal z ANO.

Aktuálně letiště nabízí zpevněnou plochu poblíž Terminálu Jana Kašpara, kde je kolem 1 100 míst. Často je v plné sezoně prostor zaplněný, a motoristé tak parkují kolem na trávě. Letiště to chce změnit a postavit tam plnohodnotné parkoviště, kde budou podle norem nakreslená parkovací stání, rozšíření plochy by tak mohlo přinést až dva tisíce míst.

„Bude to mít status regulérního parkoviště. Pokud to správně nalajnujeme, tak se tam určitě vejde dva tisíce aut,“ řekla Luticová.

Stavební úpravy chce letiště stihnout v době výluky, která potrvá od února do května příštího roku. Armáda, která areál letiště vlastní, bude v té době opravovat dráhy. Provozovateli letiště příjem z parkovného vylepší cash flow. Zpoplatnění parkoviště podle Luticové lidi od dovolených neodradí a parkovné zaplatí.

„Parkoviště bude hlídané, bude pod kamerovým systémem. Myslím si, že lidem to za ten komfort bude stát. Nějakých 500 nebo 600 korun za týden navíc v ceně zájezdu nehraje takovou roli,“ dodala ředitelka firmy.