Letní tábory v Pardubickém kraji se vyprodávají během pár dní

O letní tábory v Pardubickém kraji je velký zájem, místa jsou většinou obsazená za několik dní od spuštění registrace. Podle pořadatelů plánují rodiče účast svých dětí dlouho dopředu, aby jim zajistili místo. Na příměstské tábory chodí hlavně děti z prvního stupně, na pobytové jezdí i starší. ČTK to řekli organizátoři táborů.
Středisko volného času ve Svitavách pořádá pobytový tábor ve Svratouchu na Chrudimsku, kde má základnu. Tábor vyprodalo za dva dny. K tomu nabízelo osm příměstských táborů, ale protože se brzy zaplnily, středisko jejich počet zdvojnásobilo. "Poptávka po příměstských táborech nejspíš podle nás souvisí s tím, že rodiče se stále trochu obávají posílat děti na pobytové tábory. Některé děti také nejsou zvyklé být přes noc odloučené od rodiny, proto volí spíše příměstské varianty," řekl ředitel Ondřej Komůrka.
V Chrudimi je poptávka po táborech patrná už na začátku roku, protože rodiče plánují dovolené a potřebují vědět, kam děti dají, když budou chodit do práce. "Zájem je velmi vysoký a rodiče musí plánovat a rezervovat termíny s dostatečným předstihem. Většina účastníků příměstských táborů je z prvního stupně základní školy. Letos jsme dokonce nabídli i tábor pro předškolní děti, který byl během týdne úplně obsazený, což potvrzuje vysokou poptávku po táborech pro mladší věkové skupiny," řekla ředitelka Domova dětí a mládeže Chrudim Lenka Sedláková.
V Ústí nad Orlicí byly pobytové tábory, které mají dlouholetou tradici, obsazeny do několika minut. Tábory jsou podle ředitelky Domu dětí a mládeže Duha Kateřiny Kapounové každý rok o něco propracovanější nebo s novými programy. "Letos jsme nabídku rozšířili o nové tábory, vodácký, taneční, tvořivý a čtenářský. Umožňují dětem vyzkoušet nové zážitky. Každý rok se snažíme nabídnout alespoň jeden pobytový tábor, letos se koná v Toulovcových maštalích, na atraktivním místě, kde děti mohou objevovat krásy české přírody," řekla Kapounová.
Ceny táborů jsou letos zpravidla o něco vyšší než loni, protože rostou provozní náklady. "Zdražení posledních let je způsobeno potřebou adekvátně zaplatit kvalifikované vedoucí," řekl Komůrka. Podle ředitelky Sedlákové příměstské tábory stojí zhruba do 3000 korun, pobytové jsou okolo 5000 korun. Ceny jsou podle ní dostupné a mohou si je zpravidla dovolit i rodiny s více dětmi.
"Ceny táborů jsou podle nás dostupné a letos jsme je zvýšili jen o deset procent. Snažíme se udržet ceny v rozumném rámci, aby byly dostupné i pro rodiny s více dětmi, a sourozenci se mohou účastnit tábora současně," řekla Sedláková.
Tábory mají děti zabavit mimo on-line svět, naučit je základům táboření, zodpovědnosti, spolupráci a osobnímu rozvoji, řekl Komůrka. "Stále se snažíme, aby si děti vyzkoušely hranice svých možností, poznaly samy sebe a upevnily vztahy ve skupině. Program je zaměřený na zážitek, zahrnuje noční aktivity a speciální hry. Naši mladí a kreativní vedoucí tvoří program tak, aby byl originální a bezpečný," dodal ředitel svitavské organizace.