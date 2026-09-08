Letohrad na Orlickoústecku směnou získá pozemek, část nabídne lidem na zahrádky

Město Letohrad na Orlickoústecku smění pozemky se Státním pozemkovým úřadem. Na získané parcele chce město připravit místo pro rodinný dům, část pozemku pak prodá vlastníkům sousedních domů, aby si mohli rozšířit zahrady. Za směnu město doplatí přes 1,1 milionu korun. ČTK to řekl starosta Petr Fiala (Sdružení pro Letohradsko). V červnu se směnou zabývali zastupitelé, ale neschválili ji.
Město získá pozemek o výměře 1170 metrů čtverečních mezi Novým městem a poutní cestou. Přibližně 660 metrů čtverečních je vhodných pro budoucí výstavbu, zbylých asi 510 metrů čtverečních je kvůli vedení inženýrských sítí pro město hůře využitelných.
"Ukázalo se, že o část pozemku mají zájem vlastníci přilehlých nemovitostí a chtějí si ji od města odkoupit. Pro ně to znamená možnost rozšířit si zahrady a pro město se tím výrazně mění ekonomika celé směny," řekl starosta.
Díky prodeji nebude muset celou částku 1,1 milionu korun platit město. Prodejem 510 metrů čtverečních na rozšíření zahrad radnice získá 712.000 korun. "Část, která zůstane městu, je vhodná pro bydlení. Je to plocha přibližně pro jeden rodinný dům," řekl Fiala.
Město teď chce dořešit dohodu s vlastníky nemovitostí, kteří mají o část pozemku zájem. Směnu s pozemkovým fondem musí radnice uzavřít do konce roku, dodal Fiala.