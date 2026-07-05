Letohrad zvažuje směnu pozemků, lidé by si mohli rozšířit zahrádky

Město Letohrad na Orlickoústecku ještě zváží směnu pozemků se Státním pozemkovým úřadem, který požaduje doplatek přes 1,1 milionu korun. Radnice chtěla výměnou pozemků získat místo, kde by se daly stavět nové rodinné domy a zvětšit zahrady současných domů. ČTK to řekl starosta Petr Fiala (Sdružení pro Letohradsko). V červnu se směnou zabývali zastupitelé, ale neschválili ji.
Státní pozemkový úřad vlastní pozemek o rozloze 1170 metrů čtverečních mezi městskou částí Nové město a poutní cestou na vrch Kopeček s kaplí svatého Jana Nepomuckého. Město chtělo pozemek získat, na oplátku nabízelo svůj zemědělský pozemek v Kunčicích o rozloze 6562 metrů čtverečních. Úřad k tomu ale chtěl doplatit více než 1,1 milionu korun.
"Zastupitelé dospěli k závěru, že navržená směna není pro město výhodná. Podle návrhu by město převedlo větší pozemek a zároveň by Státnímu pozemkovému úřadu doplatilo více než jeden milion korun," řekl starosta.
Pozemek, o který mělo město zájem, sousedí s oblastí pro budoucí stavbu rodinných domů. Radnice tím chtěla rozšířit oblast, kde by se daly stavět domy, a zároveň by si díky tomu lidé z okolních rodinných domů mohli rozšířit své malé zahrady.
Fiala nevyloučil, že se zastupitelé k tématu v budoucnu vrátí. "Do konce roku chceme prověřit, zda by o část pozemku měli zájem obyvatelé přilehlých rodinných domů, kteří by si mohli rozšířit své zahrady. Pokud se zájem potvrdí, město by mohlo jednat o přímém odkupu pozemku místo navržené směny. Část pozemku by případně zůstala městu pro budoucí rozvoj lokality a výstavbu rodinných domů," řekl starosta.