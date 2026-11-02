Letohradský zámek otevře expozici s Muchovou skicou i Napoleonovými saněmi

Na zámku v Letohradě na Orlickoústecku se 12. listopadu otevře expozice, která představí šestimetrovou skicu malíře Alfonse Muchy, historické hudební nástroje včetně houslí z mořské lastury nebo Napoleonovy saně. Ve druhém patře zámku budou k vidění také části původního mobiliáře a předměty připomínající historii města a jeho významné osobnosti, uvedla ředitelka Kulturního centra Letohrad Dagmar Bednářová.
Nová expozice rozšíří výstavní prostory ve druhém patře letohradského zámku o čtyři místnosti. Naváže na první část, kterou zámek otevřel v roce 2002. S jejím rozšířením město čekalo, dokud se pro základní uměleckou školu, která v místnostech sídlila, nenašly jiné prostory.
Podoba nové expozice se několikrát proměňovala. Kulturní centrum spolu s městem zvažovalo různé varianty tematického zaměření i způsobu prezentace historických předmětů. Výsledkem je koncepce, která propojuje dějiny zámku a města v různých historických obdobích, připomíná významné osobnosti a zároveň vrací do zámeckých interiérů část původního mobiliáře, který byl v 50. letech odvezen do Opočna na Rychnovsku.
"Nejde jen o rozšíření výstavních prostor, ale také o možnost vrátit části původního zámeckého vybavení a představit veřejnosti předměty, které dosud zůstávaly ukryté v depozitářích. Letohrad tak konečně získává důstojnou zámeckou expozici," řekla Bednářová.
Jedním z nejvýraznějších lákadel bude prezentace šestimetrové Muchovy skici, kterou dosud nebylo možné vystavovat. Samostatná místnost připomene také letohradského vikáře Antonína Buchtela, významného sběratele hudebnin, jehož sbírka se stala základem dnešního Českého muzea hudby v Praze. Díky spolupráci s tímto muzeem se podařilo zapůjčit 30 historických hudebních nástrojů. Mezi nimi jsou i housle zhotovené ze schránky mořského hlavonožce nautila.
Další část expozice představí Napoleonovy saně a nábytek z drážďanského paláce, kde Napoleon během svého tažení přenocoval a saně zanechal. Návštěvníci uvidí také portréty posledních majitelů letohradského panství, které se do města vracejí ze svozu na zámku Opočno. Největší sál bude sloužit jako obrazárna. Expozici doplní rovněž historický nábytek a další zrestaurované vybavení.