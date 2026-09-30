Letošní Den architektury zavede v Pardubickém kraji zájemce do osmi měst

Letošní 16. ročník celostátního festivalu Den architektury, který uskuteční od 1. do 7. října, zavede v Pardubickém kraji zájemce do osmi měst. Při komentovaných procházkách, exkurzích, přednáškách, diskusích, výstavách i workshopech představí proměny bydlení, vilovou a činžovní architekturu, zaměstnanecké kolonie i historické dvory a mlýny. Akce jsou zdarma, u některých byla vzhledem k omezené kapacitě nutná předchozí registrace. Souběžně se bude konat sesterská mezinárodní přehlídka Film a architektura.
Letošní ročník s mottem Bydlím, tedy jsem se zaměřuje na bydlení jako jedno z nejzásadnějších témat současné společnosti. Program v Pardubickém kraji zahrnuje Pardubice, Slatiňany, Litomyšl, Lanškroun, Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí, Heřmanův Městec a Žamberk.
V Pardubicích se festival zaměří na vilovou čtvrť Bílé Předměstí, jejíž podobu formovali přední architekti první poloviny 20. století a myšlenka zahradního města. Další trasa povede do staré kolonie v Rybitví, výjimečného souboru zaměstnaneckého bydlení z let 1941 až 1953, který vznikl pro pracovníky místních chemických závodů.
Litomyšl nabídne netradiční architektonický běh, který propojí pohyb s poznáváním významných staveb města od Toulovcova náměstí přes park Zdeňka Kopala až po atletický stadion a kemp Primátor. Vilovou a činžovní architekturu spojenou s průmyslovým rozvojem města přiblíží Lanškroun. Komentovaná procházka zavede k nejvýznamnějším vilám i areálu bývalé městské plynárny a vyvrcholí v multifunkčním centru LArt prezentací o současné architektuře a lanškrounských vilách zakončenou filmovou projekcí. Různé podoby úsporného bydlení první poloviny 20. století od pavlačových domů přes funkcionalistické nájemní bloky až po měšťanské činžovní domy budou tématem v České Třebové. Ústí nad Orlicí propojí komentovanou procházku po meziválečné architektuře s představením nového Architektonického manuálu, který mapuje nejvýznamnější stavební dědictví města. Běžně nepřístupné historické dvory, mlýny i hospodářské objekty otevře zájemcům Heřmanův Městec. Nabídne tak pohled na někdejší podobu bydlení, hospodaření i každodenního života v malém českém městě. Ve Slatiňanech se program bude věnovat současným otázkám bydlení i proměnám veřejného prostoru.
Letošní ročník festivalu Den architektury nabídne různé akce ve více než stovce měst a obcí po celé republice. Kompletní program je zveřejněn na webových stránkách akce.