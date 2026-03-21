Letošní zima byla pro silničáře v Pardubickém kraji náročnější než loňská. Stavu silnic nesvědčily časté teplotní výkyvy, tedy střídání mrazů a oblev, kdy roztátá voda pronikala do vozovek a poté znovu zamrzla. To vedlo k rychlejšímu rozpadu povrchů a vzniku většího počtu výmolů, uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
Prodražil se také úklid silnic od sněhu, námrazy a náledí. "Náklady na zimní údržbu od začátku listopadu do konce února dosáhly částky 153,4 milionu korun, což je o více než 20 milionů korun více než v minulé zimní sezoně," uvedl Vašák.
Krajští silničáři jen do konce února najezdili více než 370.000 kilometrů, předchozí zimu to bylo o 90.000 kilometrů méně.Spotřeba soli dosáhla 11.274 tun, solanky bylo spotřebováno 5,186 milionu litrů, k tomu 19.659 tun inertního materiálu, například štěrku. Ve všech případech to bylo významně víc než rok předtím.
Mezi nejnáročnější dny z pohledu zimní údržby patřil 31. prosinec s výrazným sněžením a dále dny od 9. do 12. ledna, kdy provoz na silnicích komplikoval nejen sníh, ale i silný vítr. Obtížné bylo i období od 13. do 15. ledna, kdy se na mnoha místech tvořila ledovka. Problematický byl také listopad, kdy vozy krajských silničářů najezdily téměř 64.000 kilometrů.
Zimní počasí se podepsalo i na stavu některých úseků vozovek. Silničáři je při vhodném počasí začali opravovat už od ledna. Mezi nejpoškozenější patří na Svitavsku průtah Městečkem Trnávka, sinice II/368 Dlouhá Loučka, II/365 Svojanov a III/3632 Pomezí – Květná, na Orlickoústecku silnice III/31014 Libchavy – Žampach a III/32216 Litošice – Sovolusky.
V zimě se silničáři věnují i dalším činnostem, zejména údržbě či kácení starých a nebezpečných stromů a prořezávání keřů, které brání bezpečnému provozu. Udržují také dopravní značení či odvodňovací systémy a uklízejí.