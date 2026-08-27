Letouny L-39C Albatros dnes z Pardubic poletí naposledy nad Moravou

Z pardubického letiště dnes kolem 15:30 odstartují cvičné letouny L-39C Albatros z Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. Naposledy se proletí po takzvané moravské trase. Zcela poslední let se uskuteční 2. září po české trase. Proudová podzvuková letadla sloužila k výcviku armádních pilotů více než 20 let. Jako náhradu pořizuje nyní pardubické výcvikové centrum letouny L-39 Skyfox, na nichž budou trénovat také budoucích čeští piloti amerických letounů páté generace F-35. Českou trasu zářijového rozlučkového letu státní podnik zatím nezveřejnil.
Skupina tří letounů má na dnešní odpoledne naplánovanou trasu s průlety nad Havlíčkovým Brodem, Jihlavou, Třebíčí, Náměští nad Oslavou, Brnem, Vyškovem, Přerovem, Olomoucí, Moravskou a Českou Třebovou a Vysokým Mýtem. Letadla nad místy otočných bodů na trase proletí v minimální výšce 1000 stop (zhruba 305 metrů). Nad přerovským letištěm Bochoř, které LOM Praha provozuje, pilot jednoho z letounů předvede letové schopnosti stroje. Albatrosy přistanou zpět v Pardubicích kolem 16:30.
Letoun L-39 Albatros vznikl v 60. letech minulého století jako nástupce typu L-29. Prototyp stroje vzlétl v listopadu 1968 a během let se stal nejpoužívanějším proudovým letounem na světě. Za své rozšíření vděčí jak letovým vlastnostem a odolné konstrukci, tak skutečnosti, že se stal s výjimkou Polska jednotným výcvikovým typem armád Varšavské smlouvy. Letouny sloužily či slouží ve zhruba 40 zemích po celém světě, vyrobilo se jich víc než 2800.
Podzvukové cvičné letouny L-39 Skyfox státní podnik LOM Praha postupně přebírá od společnosti Aero Vodochody. Smlouvu na dodávku prvních čtyř letounů L-39NG podepsaly Aero a LOM Praha v listopadu 2022, státní podnik je dostal loni, kdy také v září uplatnil opci na další čtyři letouny Skyfox. Dostat by je postupně měl během letoška.
O pořízení 24 letounů F-35 pro českou armádu vláda rozhodla v září 2023. První z nich mají být hotové v roce 2029, první dva roky ale budou sloužit k výcviku v USA. Do Česka přiletí mezi roky 2031 a 2035.