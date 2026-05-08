Začínáme atentátem na Heydricha, zve na natáčení Ležáků scenárista. Magnusek to vzdal

Radek Latislav
  8:42
Do kin by v příštím roce měl vstoupit dlouho připravovaný snímek věnovaný tragické zkáze osady Ležáky, která byla vypálena nacisty jako odveta za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Natáčení se za pár dnů místo režiséra Tomáše Magnuska nakonec ujme scenárista Miloš Pilař, který je podepsaný pod dokumentem Ležáky 42.
První filmová klapka filmu Ležáky (22. července 2022)

První filmová klapka filmu Ležáky (22. července 2022) | foto: Radek Latislav, 5plus2.cz

Tomáš Magnusek se scenáristou Milošem Pilařem první natáčecí den na Ležákách...
První filmové záběry filmu Ležáky Tomáš Magnusek natočil v Ležákách. (22....
První filmové záběry filmu Ležáky Tomáš Magnusek natočil v Ležákách. (22....
První filmové záběry filmu Ležáky Tomáš Magnusek natočil v Ležákách. (22....
13 fotografií

Už je to definitivní. Za dva týdny se po čtyřleté pauze začne natáčet dlouho připravovaný celovečerní film Ležáky. První klapka snímku inspirovaného skutečným příběhem padne za dva týdny v Praze.

„V úterý 19. května začínáme stavět kulisy. Filmovat bez účasti veřejnosti začínáme 22. května. První záběr natočíme, jak Reinhard Heydrich pod Pražským hradem shlíží na Prahu. Na atentát o den později se může přijet podívat kdokoliv,“ láká na natáčení snímku Ležáky režisér a scenárista snímku Miloš Pilař.

Náhradu za tzv. kobyliskou zatáčku, kde byl 27. května 1942 proveden atentát na zastupujícího říšského protektora, filmaři našli v ulici Na Obrátce na Praze 9. Gabčíka s Kubišem si zahrají herci Lukáš Příkazký a Jiří Hána. Podrobnosti k natáčení filmu mají být představeny 12. května na tiskové konferenci.

První filmová klapka filmu Ležáky (22. července 2022)
Tomáš Magnusek se scenáristou Milošem Pilařem první natáčecí den na Ležákách (22. července 2022)
První filmové záběry filmu Ležáky Tomáš Magnusek natočil v Ležákách. (22. července 2022)
První filmové záběry filmu Ležáky Tomáš Magnusek natočil v Ležákách. (22. července 2022)
13 fotografií

Režisér filmových Bastardů Tomáš Magnusek se definitivně vzdal myšlenky, že by byl podepsaný pod historickým dramatem pojednávajícím o osudu vypálené osady Ležáky. Dlouho připravovaného filmu, který se začal natáčet v roce 2022 a do kin měl původně vstoupit před dvěma lety, by se diváci pod jeho vedením s velkou pravděpodobností nikdy nedočkali. Režisér s nepříliš dobrou pověstí odstoupil od projektu zejména kvůli sobě.

„Po šesti letech života to pro mě bylo tvrdé rozhodnutí, ale upřímně – jestli to pomůže a film vznikne, je to jediné řešení, jak na něj získat peníze. Moje jméno je pro tento film toxické,“ řekl pro deník Blesk Tomáš Magnusek, jehož jméno vyvolává u veřejnosti a filmových kritiků rozporuplné reakce, zejména u tak vážného tématu, jako jsou Ležáky.

Scenárista a režisér v jedné osobě

Celovečerního filmu s rozpočtem kolem 25 milionů korun se tak nakonec ujal Miloš Pilař, jehož největším filmovým projektem bylo dokumentární drama Ležáky 42, které bylo odvysíláno v řadě zemí světa. „Nechtěl jsem, aby scénář, na kterém jsem pracoval sedm let, spadl úplně pod stůl. Nakonec jsem souhlasil, že se pokusím film natočit. Máme sponzory, stojí za námi mezinárodní produkční společnost. Držíme si palce, abychom v květnu začali natáčet, a příští rok máme v plánu premiéru,“ říká Miloš Pilař.

Scenárista, režisér a producent v jedné osobě přiznává, že zprvu se nechtěl Ležákům už vůbec věnovat, jelikož mu přišlo, že téma vyčerpal svým šestnáct let starým filmem. „U dokumentu jsem musel mít na všechno důkazy. Čtyři roky jsem ležel v archivech, abych o Ležákách zjistil co nejvíc věcí,“ říká Pilař.

„U filmu může jít historická přesnost trochu do pozadí. Protože nikdo nežije, nemáme na všechno důkazy. Tak jsem si řekl, že na to ve filmu odpovíme a vyplníme mezery v osobní historii postav. Dramatizace příběhu neuškodí a zároveň učiní film poutavějším,“ domnívá se Pilař, který má zpracovanou pětadvacátou verzi scénáře. Jak sám říká, scénář pro něj není dogma. Rád na place improvizuje. „Pokud vidím, že něco funguje dobře, natočím toho více a vybírám to nejlepší až ve střižně,“ říká režisér.

Film začíná v roce 1954 jako retrospektivní vyprávění Zdeňka Hrdého, jednoho z přeživších Ležáků, který den před vypálením osady musel nastoupit na nucené práce. Po zničení Ležáků se tam vrátí, aby do konce války v okolních lesích přežíval jako partyzán.

Domy nahradí animace

Kromě Ležáků nebo Chrudimi se bude znovu natáčet poslední bitva výsadkářů ukrytých v kostele v pražské Resslově ulici nebo scéna v Praze – Libni, kde byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. „Nemáme tak velký rozpočet, abychom mohli postavit znovu celé Ležáky. Postavili jsme Tomkův dům, který skutečně zapálíme. Vše ostatní nahradí animace,“ dodal Pilař.

Na natáčení už v květnu 2022 přispěl půlmilionem Pardubický kraj, 150 tisíc korun dalo město Hlinsko. Před pár dny přiklepli další milion korun i chrudimští zastupitelé. Milion a půl přislíbily filmu rovněž Pardubice. Úspěch filmu má zajistit také česko-americká společnost Big Media TV. Filmaři mají pro fanoušky spustit na Doniu crowdfundingovou kampaň. „Máme zažádáno o peníze také u Státního fondu kinematografie,“ dodal Pilař.

Pokud se sežene dost peněz, kromě celovečerního filmu má vzniknout i rozšířená seriálová třídílná verze. Ve snímku si má zahrát například Martin Dejdar, Ondřej Kraus, Ivana Uhlířová, Svatopluk Skopal, Miroslav Šimůnek, Petra Lustigová a další.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora opět připomene Šostakoviče

ilustrační snímek

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora se opět zaměří na dílo ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče. Po loňském výročí 50 let od...

8. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Kradl auta, nářadí i květiny. Obvinili ho ve vězení, kde sedí za jiné delikty

ilustrační snímek

Pražští kriminalisté objasnili sérii majetkových deliktů, z nichž viní pětatřicetiletého muže. Ten si obvinění vyslechl už za mřížemi, kde si odpykává trest za jinou majetkovou kriminalitu. Za...

8. května 2026  11:22

Stopka stavbě školy. Dětí ve Středočeském kraji výrazně ubývá

ilustrační snímek

Boom výstavby základních a mateřských škol ve středních Čechách pomalu končí. Ačkoli v kraji stále pokračují projekty výstavby nových základních škol, jako například v Úvalech, v příštích letech už...

8. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Radvanice a Bartovice budují parčík za 4,1 milionu korun

ilustrační snímek

V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice vzniká nový parčík. Obvod ho buduje u křižovatky ulic Těšínská a Trnkovecká. Práce za 4,1 milionu korun by...

8. května 2026  9:25,  aktualizováno  9:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů

ilustrační snímek

Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii dvou českých astronomů nazvanou Kometa R3 PanSTARRS...

8. května 2026  9:04,  aktualizováno  9:04

Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů

ilustrační snímek

Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii dvou českých astronomů nazvanou Kometa R3 PanSTARRS...

8. května 2026  9:04,  aktualizováno  9:04

Platnéřská ulice

Platnéřská ulice

Instalace retardérů v Praze 1 na Starém Městě v Platnéřské ulici.

vydáno 8. května 2026  10:03

Jungmannovo náměstí

Jungmannovo náměstí

Mlžítko na Jungmannově náměstí.

vydáno 8. května 2026  10:03

Nyní v květnu měsíci označeném podle toho, že v přírodě všechno kvete, je možné vidět i ozdobné dřeviny v květu.

vydáno 8. května 2026  10:02

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Výstava o Nové radnici na Mariánském náměstí.

vydáno 8. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vážená redakce, posílám fotku kapličky z Libně, Prahy 8, ulice Stejskalova.

vydáno 8. května 2026

Vážená redakce, posílám fotku kapličky z Libně, Prahy 8, ulice Stejskalova.

vydáno 8. května 2026  9:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.