Na tašky budou mít nárok také obyvatelé rodinných domů, kteří si nezažádali o nové nádoby na tříděný odpad.
Lidé dostanou tašky na odpad
Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků
Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.
GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci
Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...
Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“
Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...
Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití
Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....
Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici
Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!
Série HUAWEI WATCH GT 6 přináší exkluzivní ciferníky inspirované Benátským bienále – propojuje umění a chytrý životní styl
Společnost Pylontech oznamuje oficiální otevření své australské pobočky a posiluje tak svou globální pozici v oblasti skladování energie
Praha řeší veřejné toalety. Osloví i restaurace. Lidé by byli rádi, kdyby se mohlo čůrat zdarma
Rada hlavního města na svém zasedání schválila návrh na zpracování Koncepce přístupnosti veřejných toalet. Na základě analytické části, která shromáždila zkušenosti i z jiných měst, tak Institut...
V Po-ao se konalo 6. Mezinárodní fórum o nových energetických systémech a 21. Mezinárodní vědecko-technologické fórum CSG
Společnost Yadea zazářila na veletrhu EICMA 2025 s novým modelem Yadea Velax a ekosystémem pro nabíjení za všech scénářů
Imper se mění na Saleskit a rozjíždí zahraniční expanzi. Rebranding sjednotí značku i jednotlivé produkty na všech trzích
Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard
Na deset miliard korun přijdou opatření, která se projeví na silnicích Kraje Vysočina v souvislosti se stavbou dvou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně. Vzniknou nové obchvaty, přestaví se...
Spojení pražských nemocnic Motol a Na Homolce už má jasný rozvrh
Zářijový plán dosluhujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka – vytvořit z nemocnic FN Motol a Na Homolce jeden celek – získává konkrétnější podobu. Sice zatím formálně, ale nic nenasvědčuje...
Vodní hrad Lipý: od Dušiček k Lucii
Víte, jaké listopadové zvyky dodržovali naši předkové a jaké osobnosti se vážou k listopadovým svátkům?
Hradišťan a Javory Beat na společném pódiu
Páteční večer 7. listopadu bude od 19:00 patřit výjimečnému hudebnímu setkání v Kulturním centru Lanškroun. V rámci společného koncertu vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a sourozenci Hana a Petr...
Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků
Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...
Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné
Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...