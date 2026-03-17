Lidé v Dětřichově u Moravské Třebové souhlasí se stavbou větrných elektráren

V hlasování obyvatel Dětřichova u Moravské Třebové na Svitavsku většina souhlasila se záměrem výstavby velkých větrných elektráren na území obce. Elektrárny chce v oblasti vybudovat společnost S&M Develop. Výsledek bude sloužit jako podklad a podpůrný argument pro rozhodování zastupitelstva o souhlasu Dětřichova se záměrem v příštích měsících, řekl ČTK nezávislý starosta Jan Schiller.
Volební právo má v obci 154 lidí. Při hlasování bylo odevzdáno 69 hlasovacích lístků, z nichž 58 se záměrem souhlasilo a 11 bylo proti. Veřejné setkání občanů spojené s hlasování bylo v pátek 13. března. Obec se ale rozhodla výsledky zveřejnit až později. Podle Schillera se setkání zúčastnili i lidé z jiných míst, kteří argumentují proti výstavbě větrných elektráren a tvrdí například, že mají negativní vliv na zdraví obyvatel, narušují krajinný ráz, jsou nespolehlivé a ekonomicky nevýhodné. Hlasující ale nepřesvědčili.
Společnost S&M Develop plánuje severovýchodně od Moravské Třebové postavit šest velkých větrných elektráren. Stát by měly ve třech katastrálních územích, Linhartice, Dětřichov a Borušov - Prklišov. Výška každé elektrárny má být téměř 250 metrů včetně vrtule a celkový instalovaný výkon 42 megawattů (MW). Větrný park by mohl vyrobit při průměrné rychlosti větru šest metrů za vteřinu asi 142 gigawatthodin elektřiny ročně. To odpovídá spotřebě zhruba 14.000 domácností, podle společnosti ČEZ průměrná domácnost v Česku spotřebuje za rok okolo 3,5 megawatthodiny. Investor později plánuje ještě vybudovat bateriovou akumulaci elektřiny a vlastní distribuční síť v obcích, aby lidé dostali energii co nejlevněji.
Sesterská společnost S&M CZ nedávno oznámila plán na výstavbu tří až čtyř větrných elektráren u Hřebečského hřbetu západně od Moravské Třebové. Zastupitelé města v únoru rozhodnutí o stavbě odložili, po investorovi požadují například hlukovou studii. Ta by mohla být hotová do letošního pololetí.
Firma S&M CZ provozuje na Svitavsku a Orlickoústecku několik větrných parků. Před časem postavila svou dosud nejvýkonnější elektrárnu u Žipotína, místní části obce Gruna s instalovaným výkonem 4,2 megawattu.