Lidovci chtějí v Pardubicích řešit dopravu, vadí jim kolony v ulicích

Lidovci, kteří kandidují na podzim do pardubického zastupitelstva, hledali koaliční partnery, ale neuspěli. Jiné strany většinou už byly dohodnuté s někým jiným, případně se s lidovci neshodli na programových prioritách a podobě spolupráce. Novinářům to dnes řekl Vít Ulrych (KDU-ČSL), který je dvojkou na kandidátce. Hlavní prioritou lidovců je doprava.
Lidovci šli v roce 2022 do voleb s TOP 09 a ODS v uskupení SPOLU, předtím byli v Koalici pro Pardubice. Letos kandidují s podporou Nestraníků. "Je to škoda, protože není dobré tříštit síly. Chtěli jsme širokou koalici, která by byla alternativou k současné koalici. Jednali jsme například s hnutím STAN, ale jejich představa byla jiná. V minulých volbách jsme se SPOLU získali přes 20 procent hlasů. Samozřejmě budeme spokojeni s výsledkem kolem deseti procent, ale naším cílem je co nejsilnější mandát," řekl Ulrych.
Lídrem Nových lidovců je v Pardubicích Petr Netolický, který je dopravní inženýr. Jeho hlavním tématem je doprava. "Chtěli bychom udělat několik tlustých čar. Průjezdnost Pardubic je s nekonečnými kolonami. Máme vytipovaná úzká hrdla, která je potřeba odstranit. Cesty jsou k tomu dvě, úpravy vodorovného značení a signalizace nebo stavební úpravy. K těm se nikdo neodhodlal a já se toho nebojím," řekl Netolický.
Kolony se tvoří v ulicích Teplého, S. K. Neumanna nebo Jana Palacha. Tam se podle Netolického dá zvýšit kapacita křižovatek. "Úředníci si to přehazují jako horký brambor a neudělalo se nic," řekl Netolický. Peníze v rozpočtu na to jsou, dodal.
Snížit počet aut v ulicích, jejichž řidiči do Pardubic dojíždějí, se dá výstavbou parkovacích domů. Netolický by je postavil na okrajích města a na ně by navazovala městská hromadná doprava. "Je zlozvyk, že jsme začali budovat parkovací domy v centru města, to nám tam dopravu znásobuje," řekl Netolický.
Minulé volby vyhrálo ANO se ziskem 12 mandátů. Složilo koalici se Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice, což ji dalo 20 hlasů z 39 zastupitelů. SPOLU bylo ve volbách druhé a skončilo v opozici.