Lidovci ve Slatiňanech na Chrudimsku žádají přezkum volebních výsledků

Krajský soud v Pardubicích obdržel návrh na přezkoumání volebních výsledků v jednom z volebních okrsků ve Slatiňanech na Chrudimsku. Lidovci, kteří se zastupitelstva města nedostali o dva hlasy, se domnívají, že při sčítání hlasů mohlo dojít k chybě. ČTK to řekl Martin Dušek (lidovci).
Minulé komunální volby získala strana jeden mandát, což se letos nepovedlo. Lidovci získali 4,995 procenta hlasů a nedosáhli tak na pětiprocentní hranici potřebnou pro zisk mandátu.
"Podali jsme návrh na neplatnost volby kandidáta, protože máme informace, že v jednom okrsku nebyla správně dodržena metodika," řekl Dušek. Podle něj mohlo při sčítání dojít k neúmyslné lidské chybě, která by ovlivnila volební výsledek.
Pokud by se potvrdilo, že lidovci získali dostatek hlasů pro překročení pětiprocentní hranice, mandát by jim podle Duška připadl místo kandidáta Zdeňka Kociána (SNK Evropští demokraté), který se do zastupitelstva dostal jako poslední.
"Soud musí do 20 dnů od doručení návrhu rozhodnout, zda volbu kandidáta prohlásí za neplatnou. V rámci řízení může také prověřit volební výsledky, případně přistoupit k přepočítání hlasů," řekl Dušek.
V komunálních volbách ve Slatiňanech letos získaly shodně po sedmi mandátech skupení Sedma a SNK Evropští demokraté. Uskupení Za lepší Slatiňany získalo čtyři mandáty a dvě křesla připadla subjektu Vraníci - Sdružení pro Slatiňany. SPD s podporou nezávislých obsadila jedno křeslo. Lidovci a nezávislí letos nezískali žádný mandát. ODS a TOP 09, které v minulých volbách získaly tři mandáty, letos v zastupitelstvu zastoupení mít nebudou.