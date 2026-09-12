Lídři stran v Pardubicích se liší v otázce zachování městských obvodů

Lídři kandidátek politických subjektů, které se v Pardubicích zúčastní letošních komunálních voleb, se často shodují na hlavních úkolech, které město čekají. Patří mezi ně zlepšení dopravy včetně MHD a navyšování parkovacích kapacit. Důležité je pro ně také účelné nakládání s městskými penězi, pokud možno bez dalšího zadlužování. Někteří kladou také důraz na dostupné bydlení, zeleň a přípravu na klimatickou změnu, dostatek míst ve školách a školkách nebo budování sportovní infrastruktury.
Velká shoda panuje na tom, že je nutné změnit správu města spojenou s městskými obvody. Ty chtějí některá volební uskupení zrušit, další omezit, reformovat nebo přinejmenším sloučit nejmenší venkovský obvod VIII Hostovice s obvodem IV. Pouze nová formace Srdcem pro Pardubice na věc zatím nemá ujasněný názor. V roce 2023 se k otázce existence osmi městských obvodů v Pardubicích konalo referendum. Většina hlasujících se vyslovila pro jejich zachování, výsledky ale nebyly kvůli nízké účasti závazné.
Lídři kandidátek odpovídali na tři otázky, pro všechny stejné. Měli se snažit být struční. V anketě jsou řazeni abecedně podle subjektů, za něž kandidují.
Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit, nebo jak získáte peníze?
Jan Nadrchal (ANO 2011)
Definovat jen jeden úkol je velmi obtížné. Myslím, že klíčové jsou projekty v oblasti dostupného bydlení, dopravy a sportovní infrastruktury. Neustále monitorujeme dotační příležitosti a snažíme se získávat externí zdroje. Město by se nemělo zbytečně zadlužovat, pokud ano, tak spíše krátkodobě kvůli cash flow. Ke zvážení je to samozřejmě v případě velkých projektů celospolečenského rozsahu.
Filip Sedlák (Naše Pardubice - Nechme město rozkvést)
Efektivita řízení a správy města s cílem dosáhnout levného systému jak řešit dopravu, návrat stromů do ulic a hospodaření s dešťovými vodami. Je potřeba veřejné zakázky zadávat a vybírat účelně a vyhnout se neustálému předražování. Pardubice zbytečně promrhají možná 100 milionů ročně a to nelze stále vybírat od občanů, ale je potřeba začít šetřit.
Petr Netolický (Noví lidovci a Nestraníci)
Absolutní prioritou je konec dopravního chaosu. Dopravu si musí vzít do osobní gesce přímo primátor. Okamžitě navýšíme kapacity křižovatek chytrou optimalizací značení a pruhů, tam, kde to nestačí, přijdou stavební úpravy. Zajistíme také parkovací místa pro rezidenty, a to bez dalšího finančního zatěžování občanů – parkování pro první auto v rodině chceme zcela zdarma. Dále koncepčně podpoříme dostupné bydlení. Plošné zadlužování odmítáme. Peníze získáme revizí stávajících výdajů magistrátu, lepším plánováním a dotacemi. Úvěr připadá v úvahu pouze u strategických projektů, které městu v budoucnu sníží provozní náklady.
Ondřej Tichý (ODS)
Jedním z hlavních úkolů je bezesporu ukončit chaos v pardubické dopravě. Cesta vede především přes ukončení ideologického boje proti řidičům. Chceme zároveň udělat pořádek v městských firmách a výrazně zlepšit péči o zeleň. Dohlédnout chceme i na zodpovědné hospodaření. Pro nás je rozpočtová odpovědnost jedním z pilířů a odmítáme financovat provoz města na dluh.
Martin Slezák (Progresivní Pardubice)
Prioritou je pro nás zlepšení dopravy a vytvoření přívětivějšího městského prostředí. Výsledkem má být rychlá a spolehlivá MHD, bezpečné cesty dětí do škol a dokončená proměna centrální části města od náměstí Republiky po Palackého třídu. Tyto investice však nepovažujeme za důvod k dalšímu zadlužování města. Naopak chceme existující zadlužení postupně snižovat. Postupovat proto budeme tak rychle, jak dovolí možnosti městského rozpočtu. Disponibilní zdroje přitom chceme posílit především zrušením městských obvodů.
Leoš Janda (SPD s podporou Trikolory, Svobodných a nezávislých)
Skloubit bytovou výstavbu, dopravu, parkování a dostatek zeleně ve městě.
Josef Rak (Srdcem pro Pardubice)
Za mě je hlavním úkolem infrastruktura, dostupnost bydlení a příprava na stárnutí obyvatelstva. Je nutné připravit a dotáhnout dopravní projekty. U nich je důležité myslet v dlouhodobém časovém horizontu a preferovat definitivní komplexní řešení. Nikoliv polovičatá, jako např. plánované napojení ul. Kyjevská na rychlodráhu. S dopravou souvisí i MHD a parkování, kde mají Pardubice velké rezervy. Proto budeme prosazovat časové jízdenky, u MHD její optimalizaci a inteligentní systém pro zákazníka (např. zastropování ceny, pokud by byla překročena výše denní jízdenky) a úpravu placeného parkování s preferováním rezidentů a dojíždějících zaměstnanců. Funkční MHD napojená na parkovací systém může snížit automobilovou dopravu v centru města. Zaměříme se na přípravu investičního plánu, abychom dopředu věděli, jaké investice nás v různých časových obdobích budou čekat. Budeme prosazovat program na navýšení počtu startovacích bytů pro mladé rodiny a výhodných nájemních bytů pro klíčové profese, zejména pro zdravotníky a učitele. Tyto skupiny chceme ve městě udržet, aby se z Pardubic neodstěhovaly. Stejně tak přilákat nové lidi, například absolventy univerzity.
Město investice potřebuje. U větších projektů budeme hledat možnosti spolufinancovaní (například EU, soukromý sektor apod.). Bez zadlužení to nepůjde. Ceny rostou a realizace nelze odkládat do nekonečna. U každého úvěru je nutné posoudit několik faktorů, zejména návratnost investice a benefit pro obyvatele města. Odkáži se i na náš program: "Zakázky na očích: Zveřejníme, kdo pro město staví a za kolik. Jde o peníze nás všech. Žádné utrácení naslepo: U velkých výdajů předem řekneme, co městu přinesou a kolik budou stát rok po přestřižení pásky. Místo pro upozornění: Spustíme anonymní kanál, kam může každý nahlásit, co nesedí. Bez strachu a bez okolků." Budeme podporovat i soukromé investice. S investory se ovšem nesmí jednat o boj, ale spolupráci. Všechny investice budeme posuzovat dle prospěchu pro město.
Daniel Vondra (Starostové a nezávislí)
Za hlavní úkol příštího vedení města považuji rozhýbat Pardubice a vrátit jim ambici stát se skutečnou metropolí Polabí. Nechceme další čtyři roky pouze mluvit o projektech, které se stále odsouvají. Chceme je konečně realizovat. Budeme usilovat o dokončení obchvatu Pardubic, postavíme Pardubickou náplavku a novou lávku přes Labe. Zajistíme dostatek míst ve školkách a chceme základní školy, které budou prostředím i vybavením odpovídat 21. století. Velkým tématem pro nás bude také kvalitní veřejný prostor a architektura. U významných městských staveb budeme využívat architektonické soutěže, aby po nás nezůstaly jen funkční, ale také kvalitní stavby, na které budou Pardubáci hrdí. Chceme také budovat podzemní parkoviště a postupně dostávat auta z ulic a náměstí pod zem. Uvolněný prostor můžeme vrátit lidem, stromům, zeleni a kvalitnímu městskému životu. U nových městských budov standardně počítáme se zelenými střechami a dalšími moderními a šetrnými řešeními. Stejně důležité je připravit Pardubice na změnu klimatu. Výrazně zlepšíme hospodaření s dešťovou vodou, budeme vysazovat nové stromy a především se mnohem lépe starat o zeleň, kterou už ve městě máme. Pardubice musí být městem, ve kterém se dobře žije i během stále teplejších let.
To všechno ale musí stát na zodpovědném hospodaření. Nechci město bezhlavě zadlužovat. Musíme lépe využívat vlastní prostředky a být mnohem úspěšnější při získávání peněz od státu, kraje a z evropských fondů. Zadlužení připouštím pouze v rozumné a bezpečné míře u zásadních investic, které město posunou na desítky let dopředu a pomohou rozhýbat místní ekonomiku. Máme jasnou představu, kam Pardubice posunout, a chceme ji proměnit v konkrétní výsledky. Rozvoj Pardubic je naše řemeslo.
Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice)
Klíčovými prioritami je cenově dostupné nájemní a družstevní bydlení pro rodiny v Husově ulici, na Hůrkách, v Masarykových kasárnách a ulici k Polabinám, dostatek míst v základních školách a mateřských školkách. Postavíme novou základní školu v Masarykových kasárnách, kde dokončujeme výběr zhotovitele. Dotáhneme rozvoj kvalitní sportovní infrastruktury a projekt Multifunkční haly pro sálové sporty, tedy druhé etapy Dukly sportovní. Dalším neméně významným úkolem je zkapacitňování parkovišť a výstavba dalších parkovacích domů u Kauflandu v Polabinách, u osmnáctipatráku u Bělehradské nebo na Dubině u centra.
V uplynulých čtyřech letech, kdy jsme měli v gesci rozpočet města, jsme úspěšně snížili dluh města cca o 237 milionů korun a současně jsme drželi významné finanční rezervy. Rozhodně nebudeme nesmyslně zadlužovat město. Budeme pokračovat v maximálním využití evropských a státních dotací. Současná úroveň zadlužení není pro Pardubice limitujícím faktorem z pohledu plánovaných významných infrastrukturních investic nebo investic snižujících provozní výdaje města a jím zřizovaných organizací, jako jsou školy, školky. Chceme také investovat do cenově dostupného družstevního a nájemního bydlení (viz výše), které do budoucna přinesou příjmy městu a dávají smysl i v kombinaci s úvěrem. Tady lze snadno dopočítat návratnost a krátkodobé využití cizích zdrojů je logické. Vytvořili jsme městu prostor kombinovat vlastní zdroje s případným úvěrovým financováním u strategických projektů. Jinými slovy, někdy je lepší si vzít výhodný úvěr, než investici odkládat, protože její odložení může díky inflaci znamenat její zdražení.
S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Jan Nadrchal (ANO 2011)
Preferuji zachování stávající koalice, ale v principu se nebráním jednat s dalšími stranami. Vždy záleží na konkrétních lidech a také na programovém průniku. Nechci vyloženě říkat, že se s někým odmítám bavit, ale určitě existují subjekty, které nepreferuji.
Filip Sedlák (Naše Pardubice - Nechme město rozkvést)
Vzhledem k tomu, že z našeho uskupení byli aktivně více či méně úspěšně přetahováni kandidáti v podstatě do všech hlavních stran, tak dělení na strany již nepřijímáme. V případě volebního úspěchu se budou v rámci koaličního vyjednávání zvolení zastupitelé rozhodovat na základě největšího programového průniku. Nejde nám o politické funkce, ale o prosazení našeho programu.
Petr Netolický (Noví lidovci a Nestraníci)
Kandidujeme jako Noví lidovci s podporou Nestraníků. Budeme spolupracovat s demokratickými subjekty, pro které bude řešení dopravy stejnou absolutní prioritou jako pro nás. Zásadně naopak vylučujeme spolupráci s extremistickými subjekty, konkrétně s SPD, PRO a Trikolorou.
Ondřej Tichý (ODS)
Naprosto vylučujeme jakoukoliv spolupráci s SPD. Platilo by to i na komunisty, ale ti nekandidují. S ostatními stranami jsme připraveni jednat. Samozřejmě máme strany, které jsou nám bližší, a naopak strany, se kterými by dohoda byla obtížná. Záležet bude hodně na programové shodě.
Martin Slezák (Progresivní Pardubice)
Do voleb jdeme proto, abychom Pardubice posunuli žádoucím směrem. Po volbách jsme proto připraveni jednat věcně s každým, kdo bude mít podobnou představu o jejich fungování: zjednodušit správu města, investovat do dopravy a veřejného prostoru, hospodařit odpovědně a rozhodovat otevřeně a transparentně. Předem vylučujeme spolupráci s uskupeními, která staví na xenofobii a extremismu, nebo jejichž účelem je prosazování soukromých zájmů na úkor města a veřejných prostředků. Z tohoto důvodu nepřipadá v úvahu spolupráce zejména s SPD nebo uskupením Srdcem pro Pardubice.
Leoš Janda (SPD s podporou Trikolory, Svobodných a nezávislých)
Se všemi, kde to bude dávat smysl. Rozpaky budí Srdce pro Pardubice.
Josef Rak (Srdcem pro Pardubice)
Jsme nové hnutí. V případě úspěchu budeme chtít prosazovat náš program a případné spojence vybírat dle jeho míry shody. Jak jsem již zmínil, vždy budeme hledat dlouhodobé a komplexní řešení a věci budeme chtít dotahovat tak, aby sloužily i dalším generacím.
Daniel Vondra (Starostové a nezávislí)
Po volbách pro nás bude rozhodující především shoda na programu a na tom, kam chceme Pardubice v příštích čtyřech letech posunout. Jsme středopravé liberální uskupení a budeme přirozeně hledat partnery, kteří mají podobné hodnoty a představu o rozvoji města. Stejně důležité jako značka strany pro nás ale bude, jací konkrétní lidé se do zastupitelstva dostanou a zda jsou schopni spolupracovat, převzít odpovědnost a skutečně něco pro Pardubice udělat. Rozhodně nebudeme spolupracovat s extremistickými uskupeními, jako je například SPD. Dnes jsme opoziční uskupení a na vedení města se nepodílíme. Do voleb proto jdeme s ambicí přinést na pardubickou radnici změnu. Po volbách budeme hledat takové partnery, se kterými dokážeme prosadit co největší část našeho programu a dát Pardubicím schopné a stabilní vedení.
Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice)
Nechceme být jen údržbáři města, máme odvahu a energii, a to budeme vyžadovat i po potenciálních koaličních partnerech. Preferujeme pokračování na půdorysu stávající koalice, kde se shodujeme v řadě připravených projektů a chceme úspěšně dotáhnout akce, jejichž realizace již běží nebo se zahajují. Jsme však připraveni k jednání s dalšími politickými uskupeními. Pro nás je klíčové, abychom prosadili maximum našich programových priorit u strategických projektů, jako je například městské cenově dostupné nájemní a družstevní bydlení. Budeme se rozhodovat i podle personálního obsazení jednotlivých gescí, aby bylo garancí kvalitního řízení jednotlivých oblastí.
Jste pro zachování, redukci či úplné zrušení městských obvodů Pardubic a proč?
Jan Nadrchal (ANO 2011)
Jsem pro zachování obvodů. Jediný obvod, který mi samostatně nedává smysl, je VIII. Věřím, že jako součást IV. obvodu by na tom Hostovice určitě nebyly hůř a naopak prosperovaly. Vím, že je třeba nastavit lépe některé procesy a rád bych dosáhl dílčích úprav hranic obvodů.
Filip Sedlák (Naše Pardubice - Nechme město rozkvést)
Existence obvodů stojí ročně zbytečně asi 21 milionů korun jen na odměnách politiků. Jsou to přežité trafiky. Je potřeba je zrušit a vytvořit systém, který je více efektivní a orientovaný pro obyvatele města a řešení problémů. Tlak některých stran na jejich zachování je dán jen snahou si tuto nehorázně přeplácenou brigádu zachovat a různé řeči o změnách kompetencí jsou jen hezky znějícím nesmyslem.
Petr Netolický (Noví lidovci a Nestraníci)
Obvody úplně rušit nechceme, jsou potřeba pro lokální péči. Jsme ale pro jejich radikální zeštíhlení a jasné přerozdělení kompetencí:
a) Přesun agend na magistrát: Zásadní agendy státní správy a páteřní silnice si převezme velká radnice. Obvodům zůstanou chodníky, vedlejší ulice, zeleň a úklid.
b) Zeleň Službám města: Konec tragické a nekontrolovatelné práce externích mimopardubických firem. O údržbu se musí starat Služby města Pardubic.
c) Konec drahých funkcí: Snížení agendy na obvodech znamená konec udržování drahých struktur a duplicity úředníků. Nechceme platit uvolněného starostu i tajemníka zároveň. Tvrdě také seškrtáme nesmyslné desetitisícové odměny místostarostů, kteří nedělají víc než řadoví radní.
Ondřej Tichý (ODS)
Městské obvody bezesporu nefungují tak, jak bychom chtěli. Je potřeba provést jejich zásadní optimalizaci. Analýzu máme, teď je potřeba provést reálné kroky a jen o tom nemluvit. Chceme se podívat na jejich počet, rozložení, jaké mají agendy a jak pracují s financemi.
Martin Slezák (Progresivní Pardubice)
Jsme pro úplné zrušení členění Pardubic na městské obvody. Osm starostů a místostarostů se svými úřady je pro město velikosti Pardubic zbytečně nákladný a nepřehledný systém. Lidé dnes často ani nevědí, zda jejich chodník řeší magistrát, nebo obvod, a kdo za jeho stav odpovídá. Zrušením obvodů ušetříme několik desítek milionů korun ročně, které chceme vrátit do oprav ulic, péče o zeleň a škol. Účast občanů na rozhodování o svém okolí lze přitom zajistit efektivněji způsobem obvyklým v jiných srovnatelných městech. Místní komise, zřízené s působností dle skutečných městských čtvrtí či místních částí, budou při řádově nižších nákladech lidem výrazně blíž než dnešní městské obvody.
Leoš Janda (SPD s podporou Trikolory, Svobodných a nezávislých)
Redukce, vyjasnění kompetencí.
Josef Rak (Srdcem pro Pardubice)
Jelikož jsme nové hnutí a jedná se o moji první politickou zkušenost, tak na tuto otázku bych rád odpověděl až poté, co věc v případě úspěchu budeme moct objektivně posoudit.
Daniel Vondra (Starostové a nezávislí)
Jsem pro zásadní reformu městských obvodů. Současný systém považuji za zbytečně složitý, nákladný a v řadě oblastí neefektivní. Pardubice jsou jedno město a u jeho strategického rozvoje, velkých investic a efektivního vynakládání veřejných peněz musí mít hlavní odpovědnost magistrát. Městské obvody mají své historické opodstatnění. Mimo jiné měly pomoci udržet jednotlivé části v rámci Pardubic a přiblížit rozhodování občanům. Dnes ale vidíme, že kvalita jejich fungování je velmi rozdílná a často závisí především na schopnostech konkrétního starosty. Zároveň udržujeme několik samostatných úřadů a administrativních struktur, což město stojí nemalé peníze. Proto navrhuji zrušit a sloučit vnitřní městské obvody. Ušetřené peníze bych raději investoval do škol, ulic, zeleně, dopravy a dalších projektů, které skutečně zlepšují život Pardubáků. Pokud se potvrdí závěry studie Univerzity Pardubice, podle které by změna systému mohla přinést úsporu v řádu desítek milionů korun ročně, bavíme se už o velmi významných prostředcích pro rozvoj města. Zároveň ale nechci, aby reforma znamenala, že jednotlivé části Pardubic přijdou o svůj hlas. Každá část města musí mít konkrétního člověka, který za její rozvoj nese politickou odpovědnost. Jednotliví radní by proto dostali na starost konkrétní části Pardubic a odpovídali by za to, že se v nich spravedlivě investuje, a že se řeší jejich každodenní problémy – od pořádku a zeleně až po stav ulic a veřejného prostoru. U specifických okrajových částí, jako jsou Hostovice, Svítkov nebo Rosice, bych naopak určitou formu místní samosprávy zachoval, ale výrazně ji zeštíhlil, například formou neuvolněného starosty bez dalšího rozsáhlého úřednického aparátu. A abychom rozhodování lidem naopak přiblížili, chtěl bych po celých Pardubicích vytvořit místní komise, jejichž prostřednictvím by se obyvatelé jednotlivých čtvrtí mohli přímo zapojovat do řešení svého okolí. Cílem tedy není centralizovat všechno na magistrátu a zapomenout na jednotlivé čtvrti. Chci méně úřadů a administrativy, ale více peněz na skutečný rozvoj jednotlivých částí Pardubic a větší možnost jejich obyvatel ovlivnit, co se kolem nich děje.
Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice)
Chceme změnit fungování městských obvodů. Méně zbytečné administrativy, více peněz na konkrétní projekty. Pardubice dnes mají 153 politiků na velké radnici a v osmi městských obvodech. Snížíme jejich počet a hranice obvodů upravíme podle skutečnosti a dostupnosti služeb. Například jasným adeptem na sloučení s městským obvodem IV je městský obvod VIII, neboť není důvod, aby na cca 250 obyvatel pobíral uvolněný starosta cca 50.000 měsíčně. Agendy, které není nutné řešit na více místech, sjednotíme pod magistrát, aby lidé nemuseli stejnou administrativu řešit různě podle toho, kde žijí. Jasně rozdělíme, o co se stará magistrát a o co obvody, a zkvalitníme péči o parky a zeleň. Prosadíme participativní rozpočty v městských částech; část peněz z rozpočtu obvodu dáme na projekty, o kterých budou rozhodovat občané přímo.