Během úterního odpoledne bude od 15:00 do 19:00 na třídě Míru možnost vstoupit do historického trolejbusu a objevit tematickou instalaci připomínající události listopadu 1989. Součástí budou dobové materiály a vzpomínky pamětníků, které odkryjí pohled nejen na sametovou revoluci.
„Díky skvělé spolupráci s Dopravním podnikem města Pardubic můžeme letos konečně uskutečnit dlouho plánovaný projekt Revolučního trolejbusu. Instalaci doplní také Listopadoviny - noviny s příběhy osobností, které se podílely na událostech roku 1989 v našem městě,“ říká ředitelka Institutu Paměti národa Pardubice Andrea Pavlíková.
Studenti Univerzity Pardubice se sejdou v 16:00 před Univerzitní knihovnou a povedou svíčkový průvod až k Východočeskému divadlu. Po příchodu představí výstavu v pohybu Sametová revoluce na Pardubicku, kterou vytvořili studenti Ústavu historických věd Fakulty filozofické. Na tuto akci v 17:00 v prostoru před divadlem naváže hodinový komponovaný program Svobodně!, který nabídne společné zamyšlení a vystoupení herců a hereček právě z Východočeského divadla.
„Sedmnáctý listopad je znovu příležitostí připomenout si, že svoboda a demokracie rozhodně nejsou samozřejmostí. Je důležité si to opakovat každý rok. Letos jsme chtěli připravit program, který nebude jen vzpomínkou na historické události, ale nabídne také prostor k zamyšlení nad tím, co pro nás svoboda znamená dnes. Proto jsme propojili hudbu, literární texty a osobní příběhy, které ukazují, jak důležité je svobodu chránit,“ přibližuje program Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla.
Na program plynule od 18:00 naváže koncert hudebně-výtvarného projektu Universal Underground od Paměti národa v Machoňově pasáži. Divadlo 29 pak v 19 hodin uvede českou premiéru česko-polské inscenace (Re)searching Havel, na kterou bude navazovat debata s Andrzejem Jagodzińským a Petrem Vlčkem. Inscenace formou scénického podcastu propojuje živou akci, Havlovy texty, hudbu a interaktivní vizuály.
|
Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny
V suterénu Machoňovy pasáže bude od 10 do 18 hodin k vidění stálá multimediální expozice Tichá hrdinství a výstava fotografií Jiřího Pasze Radostná nejistota (od 15:00 i s výtvarnou dílnou pro děti). Program od 10:00 do 17:00 zajistí také Památník Zámeček s expozicí připomínající roky 1989 i 1939, kdy nacistický režim uzavřel české vysoké školy a zatýkal studenty i pedagogy.
Listopadový program má přesah i do škol. V Kulturním domě Hronovická čekají přibližně devět stovek žáků 9. tříd pardubických základních škol besedy s pamětníky. „Když o historii vypráví člověk, který ji sám prožil, získávají dějiny úplně jiný rozměr. Žáci neslyší jen data, ale skutečné příběhy lidí, jejich obavy i odvahu,“ říká moderátorka besed Šárka Kuchtová.