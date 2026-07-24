Litomyšl doplatí za letošní rok prokazatelnou ztrátu provozovateli MHD

Město Litomyšl na Svitavsku doplatí za letošní rok prokazatelnou ztrátu dopravci, který ve městě provozuje místní autobusovou dopravu. Minulý rok mu radnice přispěla pevnou částkou milion korun, náklady však činily asi 1,9 milionu korun a tržby z jízdného jen 190.000 korun. Ztrátu nesla dopravní společnost Zlatovánek z Poličky, která to pro tento rok odmítla, řekl ČTK starosta Daniel Brýdl (Generace 89).
Dopravce byl podle Brýdla rozhodnutý prodělečnou dopravu ukončit. "Dělali jsme si detailní analýzu, za kolik se jezdí v různých městech po republice, a stále nám to vyšlo, že toto je docela hodně výhodné. Kdybychom dělali výběrové řízení, dostali bychom se možná výrazně výš," zdůvodnil Brýdl.
Snížit náklady na městskou dopravu se město snažilo už dříve. Mírné zkrácení tras a vynechání okrajových částí by ale ušetřilo jen málo peněz, protože většina nákladů je fixních na mzdu řidiče a odpisy autobusu.
Loni městskou dopravu v Litomyšli využilo 33.989 cestujících včetně seniorů. Za den autobus průměrně přepraví 135 lidí, velkou část na ranním spoji.
Městská autobusová doprava v Litomyšli funguje asi 20 let. Má tři okruhy, které se stýkají u autobusového nádraží a lze je projet bez přestupování. Jezdí v pracovní dny, jízdenku si lze koupit u řidiče a platí na libovolnou vzdálenost. Základní jízdné je 20 korun, děti mají slevu. Žáci, studenti i pravidelní cestující si mohou koupit výhodnější měsíční či čtvrtletní jízdenku. Lidé starší 65 let mají jízdné zdarma. O zvýšení ceny radnice neuvažuje, protože by to přineslo jen malý efekt.
Městskou autobusovou dopravu provozuje z okolních měst pouze Polička. Službu nenabízí ani větší města jako je Česká Třebová nebo Svitavy, chybí i ve Vysokém Mýtě či Moravské Třebové. Některá města provozují senior-taxi, které vychází výrazně levněji. Vedení Litomyšle se ale shodlo, že zůstane u pravidelných autobusových linek i za cenu vyšších nákladů.