Litomyšl Fest nabídne letos divákům téměř stovku filmů a 12 koncertů

Filmový a hudební festival Litomyšl Fest letos nabídne divákům téměř 100 filmů a 12 koncertů. Začne 29. července a potrvá do 2. srpna, do Litomyšle na Svitavsku se vloni přestěhoval z jihočeských Slavonic. Na organizaci přehlídky se podílí malá skupina spřátelených lidí a akce neztratila nic ze své původní punkové podstaty, řekl dnes novinářům hlavní organizátor festivalu, filmový režisér a producent Ondřej Trojan.
"Náš hlavní štáb čítá asi 12 lidí a nejdůležitější jsou čtyři, kteří to připravují v průběhu celého roku, takže jsme vlastně punkový festival. Určitě to nechceme měnit. Punk máme rádi a máme rádi improvizaci. U českého filmu při natáčení jsme na to zvyklí, tam se bez improvizace nedá nic natočit, takže zůstaneme už vždycky punkový festival," uvedl Trojan.
Během pěti festivalových dní se bude promítat v sedmi sálech s kapacitou přes 1600 diváků. Přehlídka uvede mimo jiné slavnostní premiéru nového seriálu České televize Na tělo. Natočil ho Jan Hřebejk podle knihy a scénáře Martiny Formanové, ve vysílání se objeví na podzim. V distribuční předpremiéře se budou promítat například německý snímek Spravedlnost režiséra Faraha Shariata, dánské Nové začátky, které natočila Paprika Steenová, remasterovaná klasika Dogma od Kevina Smithe, španělské Hořké svátky režiséra Pedra Almodóvara nebo český snímek Šest gramů, jehož autorem je Miroslav Ondruš. Aktuální obsazenost mohou lidé zjistit na webu festivalu nebo v mobilní aplikaci.
Sekce Jaroslava Róny uvede mimo jiné filmy, které nebyly v české distribuci. Dokumentární část filmového programu představí kromě distribuční předpremiéry časosběrného dokumentu Bára Basiková režisérky Heleny Třeštíkové v předpremiéře i Dvě deci tuše režisérky Ester Geislerové. Promítání doprovodí setkání s hosty filmových delegací.
Promítací prostory jsou blízko sebe, lze tak mezi nimi přecházet pěšky. Díky tomu mohou návštěvníci volně korzovat po městě, potkávat se a probírat své zážitky.
Filmový program doplní 12 koncertů, čtyři večerní na Prvním nádvoří a osm odpoledních v Zámeckém parku. V doprovodném programu bude také mediální debata, kterou pořádá Litomyšl Fest s Novinářským inkubátorem ve velkém sále Jízdárny na Zámeckém návrší. Pro děti budou výtvarné a animační dílny, herní zóna a dětské projekce. Kompletní program je na webu festivalu.
Pro diváky z okolí Litomyšle bude letos k dispozici festivalová autobusová doprava. Přehlídka bude také hostit setkání regionálních filmových kanceláří, které organizuje pardubická East Bohemia Film Office.
Festival Litomyšl Fest má rozpočet kolem deseti milionů korun. Akci podpořilo město Litomyšl, Pardubický kraj a ministerstvo kultury. Z veřejných zdrojů pochází podle organizátorů méně než polovina rozpočtu festivalu.