Z papíru až do světa fantazie

  7:57
Zámecká jízdárna v Litomyšli se od 11. do 24. srpna promění ve svět, kde krabice nejsou jen krabice. Děti od 7 do 15 let si tu postaví vlastní bunkry, věže nebo třeba města jen z recyklovaných materiálů a vlastní fantazie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pro menší děti je připraven klidnější koutek s jednoduššími stavbami. Papírová herna nabízí kreativní zábavu i lekci udržitelnosti v jednom.

Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, vstupné za 90 Kč.

