Pro menší děti je připraven klidnější koutek s jednoduššími stavbami. Papírová herna nabízí kreativní zábavu i lekci udržitelnosti v jednom.
Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, vstupné za 90 Kč.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Pro menší děti je připraven klidnější koutek s jednoduššími stavbami. Papírová herna nabízí kreativní zábavu i lekci udržitelnosti v jednom.
Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, vstupné za 90 Kč.
Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...
Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...
Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?
Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...
V Bítouchově na Mladoboleslavsku se dnes dopoledne převrátil malý bagr, řidič pod ním zůstal zaklíněný. Vrtulník ho se zraněním nohou přepravil do nemocnice,...
Hasiči zasahují u požáru skládky v Chrástu na Příbramsku, kde vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny zasáhly plochu asi 50 × 100 metrů. Nikdo nebyl zraněn, hašení potrvá nejméně do rána, uvedl...
Sledujte objízdné trasy, po dálnici D7 u ruzyňského letiště od večera řidiči neprojedou. Uzavírka souvisí s demolicí staré letištní lávky hned na 1. kilometru dálnice. Plně se dálnice otevře znovu až...
Přerovská radnice kvůli rostoucímu počtu sociálních pohřbů zvýšila roční finanční limit na tuto službu z dosavadních 130.000 korun na 180.000 korun. Letos v...
Policisté vyšetřují smrtelnou nehodu, která se stala v pátek večer na dálnici D11 u Bříství na Nymbursku. Řidič osobního auta z neznámých důvodů vyjel mimo...
V Domažlicích dnes pokračuje 71. ročník Chodských slavností. Dopolední poutní mši na vrchu Vavřineček nad Domažlicemi sloužil nigerijský biskup, odpoledne...
Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov, který od 1. srpna nabídl desítky divadelních představení, koncertů, projekce filmů i výstavy, navštívilo 25.000...
Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...
V Jaroměři na Náchodsku, v barokní pevnosti Josefov, končí festival extrémní muziky Brutal Assault. Od středy se na festivalu se představilo více než 140...
Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do...
Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...
Sprejování na zeď nemusí být jen výsadou skrytých uliček a opuštěných budov. Ve stále více městech vznikají legální plochy, kde si může graffiti vyzkoušet každý.
Při ranním požáru v hale lakovny v Hazlově na Chebsku vznikla podle předběžného šetření hasičů škoda dva miliony korun. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů...