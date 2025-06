Vůz odmrštil dívku na autobus, který dobíhala. Vážně zraněnou ji převážel vrtulník

16:52

Nešťastným se stalo přecházení silnice nezletilé dívce, která v pondělí ráno pospíchala na autobus v Janově u Litomyšle. Ve vysoké rychlosti do ní narazilo auto. Do autobusu tak už nastoupit nestihla, namísto toho byla vrtulníkem transportována se závažným poraněním hlavy do nemocnice.