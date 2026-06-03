Litomyšl zatím nenašla dotační titul pro kompletní opravu městské knihovny

Radnice Litomyšle na Svitavsku zatím nenašla vhodný dotační titul na celkovou opravu budovy městské knihovny. Náklady na ni se odhadují na 80 milionů korun. Interiéry knihovny, vnitřní vybavení a zejména střecha však rekonstrukci potřebují. Město proto postupně opravuje jednotlivá oddělení, uvedla radnice v tiskové zprávě.
"V letošním roce jsme se tak rozhodli investovat alespoň do obnovy interiérů a střechy," uvedl místostarosta Radomil Kašpar (KDU-ČSL). Při rekonstrukci dělníci obnoví elektroinstalaci, vymění podlahové krytiny a interiéry vybaví novým nábytkem.
V prvních měsících letošního roku nechalo město upravit dětské oddělení, po dobu rekonstrukce fungovalo v náhradních prostorách v přízemí knihovny. V současnosti se připravují opravy oddělení pro dospělé, které budou časově a technicky náročnější. Oddělení proto bude od 8. června do 6. července zavřené. "Od 7. července do konce rekonstrukce bude otevřeno v náhradních prostorách v Ropkově ulici č.p. 51 v přízemí, kam přesuneme část výpůjčního fondu a audioknihy pro dospělé. Dětské oddělení bude fungovat na svém místě v budově knihovny. Uzavírka je plánovaná na 13. a 14. července a pak dle vývoje prací," uvedla ředitelka Městské knihovny Litomyšl Iva Pekníková.
Knihovna je na náměstí v budově staré radnice. V zadním traktu na dům navazuje dvorek a nově opravené veřejné toalety. V části objektu město do budoucna plánuje vybudovat informační centrum a turistické zázemí. Chce také zpřístupnit radniční věž jako vyhlídku na historické centrum. Při kompletní rekonstrukci části objektu by měla budova směrem do náměstí zůstat téměř nezměněná. Naopak ve vnitřním traktu domu by měla vzniknout moderní přístavba s výtahem, která umožní navýšení kapacity knihovny, bezbariérový přístup i využití dosud nevyužívaného podkroví.