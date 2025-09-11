Zpřístupněny budou i interiéry zámku, rodný byt B. Smetany nebo Muzeum domečků panenek.
Zároveň proběhne osmý ročník akce Litomyšlské dvorky, během níž ožijí kulturním programem skryté dvory a dvorky v historickém jádru města.
Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...
Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...
Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...
Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...
Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...
Zlínský kraj nabídne poskytovatelům sociálních služeb v regionu návratnou finanční výpomoc, díky které překlenou období na začátku roku, kdy ještě nemají...
Na Ústředním hřbitově v olomoucké části Neředín poničil neznámý pachatel několik desítek hrobů a uren, rozsah škod se teprve zjišťuje. Případ se vyšetřuje od dnešního dopoledne, informovali zástupci...
Lidé v Martinicích na Kroměřížsku ve čtvrtek odpoledne opět blokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Zopakovali tak první akci z konce srpna. Blokáda...
Jihlavská pravoslavná církev získala původně římskokatolický kostel svatého Ducha v Jihlavě. Převod stavby ve Smetanových sadech byl za symbolickou korunu. ČTK...
Dvě obce z okolí Prahy musely se začátkem nového školního roku hledat náhradní prostory pro výuku. Kvůli narušené statice školy a sporu se stavební firmou. Zatímco drtivá většina dětí se tak 1. září...
Letošní léto bylo z pohledu jihomoravských záchranářů relativně klidné. Počet úrazů, které jsou pro období venkovních aktivit očekávané, byl stejně jako loni...
Chirurgickou ambulanci s proktologickou poradnou otevřela dnes Domažlická nemocnice na Tachovsku, kde není nemocnice akutní péče. Na poliklinice v Plané bude v...
Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...
Zajímavé zážitky nabídne Muzejní sobota v turnovském depu. K vidění bude modelové kolejiště nebo dopravní kancelář výpravčího.
Nedostatek praktických lékařů či nárůst počtu pacientů s demencí vyžadujících intenzivní péči patří mezi výzvy, se kterými se potýká Jihomoravský kraj. Problém...
Zájemci si na Opavsku budou moci prohlédnout deset objektů bývalého opevnění československé armády, které se začalo budovat před druhou světovou válkou. Akce...
V sobotu 13. září se Chrudim připojí k oslavám Dnů evropského dědictví tematicky zaměřených na architektonické dědictví.