Litomyšlský zámek otevře okruh věnovaný historii zámeckého divadla

Zámek v Litomyšli na Svitavsku otevře 2. června nový prohlídkový okruh věnovaný historii zámeckého divadla z roku 1797. Návštěvníci uvidí historické kulisy, divadelní kostýmy i repliky strojů, které kdysi na jevišti vytvářely vítr, déšť nebo hrom. Nejcennějšími exponáty jsou originály kulis malíře Josefa Platzera, který tvořil i pro vídeňské dvorní divadlo nebo Stavovské divadlo v Praze, řekl ČTK kastelán Petr Weiss.
V Litomyšli se zachovalo asi 20 kompletních sestav Platzerových kulis. Z exteriérů je to například zahrada nebo moře, z interiérů modrý šlechtický pokoj nebo šlechtická kavárna. "Z lidového prostředí je to třeba zbrojířova dílna, žalář nebo selská jizba," uvedl Weiss. Kulisy byly malované olejovými barvami na plátno napnuté v dřevěných rámech. Dochovaly se i menší rekvizity jako skříně, dveře či studna. Podle restaurátorky Karolíny Švarc Hoferové, která se na obnově kulis podílela, patří sestavy v Litomyšli mezi čtyři zachované soubory v Evropě.
V pěti místnostech ve druhém patře zámku návštěvníci uvidí kromě kulis také historické vstupenky, kopie dvou divadelních kostýmů, původní skleněné kalíšky z historického osvětlení nebo kopii pamětní knihy hraběnky Kajetány z Valdštejna k divadelním večerům, které pořádala. Projít se bude možné také depozitářem historických kulis.
Barokní divadlo na zámku v Litomyšli založil hravě Jiří Josef z Valdštejna v roce 1797. Se svou rodinou v představeních také sám hrával. I v současnosti se ve druhém nejstarším divadle v Česku inscenují dobové kusy.
Litomyšlský zámek podstupuje již několik let celkovou obnovu. Nový divadelní prohlídkový okruh je její součástí. Celkové náklady jsou 13,7 milionu korun, větší část pokryla dotace.
Renesanční zámek v Litomyšli dal v 60. až 80. letech 16. století postavit Vratislav z Pernštejna jako dar pro manželku. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli. Na seznam UNESCO byl zámek zapsán v roce 1999.