Loď Arnošt z Pardubic se vrací do akce, vody Labe brázdí s novými kapitány

Ve službě se budou nově střídat hned tři kapitáni, všichni mají zkušenosti s velkými loděmi ze zahraničí. „Malé lodě se řídí obtížněji než ty velké,“ řekli při zkušební plavbě.

Plavidlo svezlo cestující naposledy v roce 2021. Do té doby byl kapitánem Václav Polák, který na slavnosti kolegům symbolicky předal kormidlo. Ve službě byl přes dvacet let. A i když končí, generální rekonstrukci parníku Arnošt ocenil.

„Původně měla loď rovné dno a nebylo možné ji udržet ve stopě. Musel jsem s ní kličkovat. Cestující mi někdy říkali, jestli nejsem opilý. Žertoval jsem, že tuhle loď bych střízlivý řídit nemohl. Jezdil jsem s ní od roku 2000,“ řekl Polák.

Všechny tři nové kapitány Polák zná osobně, protože jeden čas sloužili spolu. „Všechny je můžu doporučit, jezdili na velkých evropských lodích, zvládnou to,“ uvedl při slavnostním vyplutí, jehož se účastnila politická reprezentace města a další hosté. Za kormidlo se postavil Rudolf Schmidt. Lodě řídí 45 let.

„Dnešní větrné počasí je pro řízení výletní lodi náročnější. Vítr dělá tlak na loď, a to ji žene stranou. Nedržela směr. Řídil jsem velké lodě o délce 100 až 110 metrů. S velkými loděmi se lépe jezdí, drží směr, je to hlavně tvarem lodi,“ řekl Schmidt.

Ten má ještě dva kolegy, s nimiž se bude střídat. Všichni jsou v seniorském věku. „Jsme mladí důchodci, kteří nechtějí sedět doma. Od patnácti let jsem na vodě. Vyučil jsem se, prošel jsem od plavčíka ke kapitánovi,“ uvedl Ludvík Grabica.

Do roku 1989 Grabica pracoval pod národním podnikem. V 90. letech po privatizaci odešel do ciziny, kde se plavil po evropských řekách a k nim přilehlých námořních cestách. Řídil lodě o délce 135 metrů a šířky 12 metrů. Arnošt je pětkrát kratší, měří 27 metrů, na šířku má 5,4 metru a ponor 0,9 metru.

„Arnošt je špičková loď. Oprava se povedla. Dokáže udělat 12 až 25 kilometrů v hodině. Naplno ale nejezdí, protože by byla větší spotřeba,“ řekl Grabica.

Moderní kuchyň i transformátor

Výletní plavidlo vyrobené v roce 2001 bylo od roku 2022 odstavené. Specializovaná firma měnila část pláště lodi, ve strojovně dávala nová žebra a dělala novou elektroinstalaci, uvnitř instalovala moderní kuchyň. Loď má kvůli nové legislativě vlastní transformátor na palubě. Investice přišla dopravní podnik na 18 milionů korun.

„Byla to taková škatulata, hejbejte se. Transformátor lze dát nakonec do strojovny, odtud musela putovat nádrž do jiné části lodi. Musely se otočit schody, změnit dispozice toalet, nádrž na pitnou vodu přemístit do salonu restaurace... O to byla rekonstrukce komplikovanější,“ vylíčil složitou přestavbu lodě ředitel dopravního podniku a zastupitel Pardubic Tomáš Pelikán.

Ten je nyní spokojený, že se práce povedly a že loď konečně zase slouží lidem. „Pro mnoho obyvatel i návštěvníků města je Arnošt atrakce. Žádná jiná loď tady cestující nevozí. Po zahájení sezony budeme jezdit o víkendu, o prázdninách to bude i v týdnu a až tři plavby denně. Zájem je obrovský, budou tady svatby, školky si rezervovaly dopolední plavby,“ popisoval ředitel Pelikán.

Jezdit se bude tradičně od přístaviště za stadionem směrem na Brozany, Kunětice nebo Srnojedy a také čtyři hodiny dlouhou trasu do Přelouče. Jednu cestu tam, nebo zpět cestující absolvují historickým autobusem. Jízdné bude o něco dražší než v roce 2021. Například za rodinné jízdenky lidé zaplatí od 590 do 750 korun.

„Rezervace plaveb lze udělat na telefonu 604 124 122 nebo na e-mailu: info@lod.cz. Rezervaci lze provést maximálně dva týdny předem,“ hlásí web www.lod.cz, na němž zájemci najdou jízdní řády a další informace. Arnošta si lze pronajmout i pro soukromou akci.