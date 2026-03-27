Loď Arnošt v Pardubicích zůstává na své trase, opravy zdymadla ji neomezí

Výletní loď Arnošt z Pardubic nakonec nemusí změnit provoz a délku trasy, po které bude letos vozit cestující. Po domluvě s Povodím Labe, které pokračuje s opravou zdymadla, to nebude nutné. Plavidlo zahájí sezonu ve středu 1. dubna. ČTK to řekla mluvčí dopravního podniku Jitka Zelenková.
Dopravní podnik předpokládal, že oprava plavební komory znemožní letos provozovat lidmi oblíbené jízdy do Kunětic. Zvažoval dokonce, že přemístí kotviště, aby lidé o jízdy nepřišli. Tento odhad se však nepotvrdil. Loď bude fungovat bez omezení.
"Na základě posledního jednání s Povodím Labe práce na úvazišti pod zdymadlem plavbu lodi neovlivní, komora bude po celou dobu stavby průjezdná. Původní úvahy o přesunutí kotviště nejsou proto v tuto chvíli již aktuální," řekla Zelenková.
Základní jízda podle cílového stanoviště stojí 350 nebo 300 korun, zlevněná jízdenka je za 250 a 200 korun, děti do šesti let platí 150 nebo 100 korun. Ceny jízdného jsou proti loňsku mírně vyšší, protože rostou provozní náklady a také proto, že některé typy jízdného se neosvědčily. "Zrušili jsme rodinné jízdné, které nepřinášelo výhodu rodinám s menším počtem členů," řekla Zelenková. Sezona začíná ve středu 1. dubna dopoledne.
Arnošt se vrátil na vodu loni v dubnu po tříleté pauze a je po generální opravě. Výletní plavidlo bylo vyrobené v roce 2001. O jeho provoz se stará dopravní podnik. Cestující vozí od přístaviště za stadionem směrem na Brozany, Kunětice nebo Srnojedy a výjimečně vyplouvá také na čtyři hodiny dlouhou trasu do Přelouče.