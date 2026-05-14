Loutkářské muzeum v Chrudimi otevřelo Hurvínkovu hernu k jeho 100. narozeninám

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi dnes otevřelo Hurvínkovu hernu. Je součástí oslav kulatého výročí známé loutkové postavičky. Hurvínek letos slaví 100 let od svého prvního vystoupení, herna vznikla jako symbolický dárek k jubileu jedné z nejznámějších postav českého loutkářství.
Nová herna bude přístupná všem návštěvníkům muzea po celý letošní rok. Nabízí prostor, kde se děti mohou setkat s Hurvínkovým světem zblízka, objevovat kouzlo loutek a zapojit se do různých aktivit. V místnosti je několik stanovišť. V jednom rohu stojí fotokoutek v podobě dortu, na němž sedí Hurvínek, v dalším si lze poslechnout staré nahrávky jeho představení. Děti si také mohou zahrát s loutkami v divadélku nebo si vlézt do chlupaté Žerykovy boudy. Herna bude návštěvníkům k dispozici do prosince.
Loutka Hurvínka známá coby syn postavy Josefa Spejbla vznikla ve 20. letech 20. století. Pro profesora Josefa Skupu ji vyřezal Gustav Nosek, tehdy modelář Škodových závodů v Plzni. Poprvé se Hurvínek objevil na jevišti 2. května 1926 jako součást zábavného přídavku ke komedii Počestný dům na scéně Loutkového divadla Feriálních osad v Plzni. "Od té doby si získal srdce mnoha generací diváků a stal se ikonou české kultury," uvedla Petra Zichová z muzea.
V roce 2021 Muzeum loutkářských kultur připravilo výstavu Spejblova ceSTOvka. Expozice byla symbolickým, i když kvůli koronaviru opožděným, dárkem k jubileu jedné z nejslavnějších českých loutek. Původně měla být otevřena o rok dříve k Spejblovým 100. narozeninám. Výstava byla inspirována cestami loutkového otce a syna, kdy během své dlouhé a bohaté kariéry navštívili téměř 40 zemí na čtyřech kontinentech.