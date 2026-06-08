Lovecký zámeček pro biskupa u Vortové se dočkal obnovy za 17 milionů korun

Lovecký zámeček v lesích u Vortové na Chrudimsku se dočkal rozsáhlé obnovy za 17 milionů korun. Vila vznikla před 120 lety jako letní sídlo biskupa Josefa Doubravy. Za socialismu sloužila jako lesovna státních lesů, po restituci ji opět získala katolická církev. ČTK to řekl jednatel Diecézních lesů Hradec Králové Pavel Starý.
"Proběhla kompletní rekonstrukce. Dělalo se odvodnění celé budovy, jsou tam nová okna, dávala se nová krytina na střechu, předtím tam byl eternit. Co bylo možné, se zachovalo, jsou tam původní dřevěné dveře nebo kazetové stropy," řekl Starý.
Lesovna neboli vila Doubrava u Vortové vznikala kolem roku 1905 jako součást biskupského velkostatku v Hradci Králové. Biskup si vybral místo v podhorské krajině, kde hledal klid a rekreaci. Stavba byla dokončena koncem roku 1906. Projekt připravil architekt Josef Fanta, stavbu vedl stavitel František Šťovíček. Objekt v neorenesančním stylu se secesními prvky sloužil biskupovi k pobytu v přírodě a duchovnímu zázemí.
Před rokem 1989 vilu využívaly státní lesy, po revoluci stát majetek katolické církvi vrátil. Stav objektu byl před současnou rekonstrukcí podle Josefa Dostála z firmy Renos žalostný. Z okapů vyrůstaly břízy, krovy vikýřů podlehly destrukci, uvedl. Objekt má sklep a tři nadzemní podlaží. Před obnovou objekt obýval lesník. Teď bude přízemí s kancelářemi, zasedací místností a pokojem sloužit jako detašované pracoviště Diecézních lesů Hradec Králové. Ve druhém nadzemním podlaží je byt pro zaměstnance firmy a v nejvyšším patře je rekreační apartmá.
"Objekt nespadá pod památkovou péči, přesto jsme pečlivě zvažovali každý detail. Opravili jsme budovu s velkým respektem k jejímu charakteru a k místu, kde se nachází. Areál kolem zámečku se postupně také zvelebuje, získá časem parkovou úpravu, tak jak tomu bylo v době vzniku stavby," řekl Starý.